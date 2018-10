Giardini Naxos. "Paura per condizioni torrenti, necessario monitoraggio"

GIARDINI NAXOS. A seguito delle ultime copiose piogge, è tanta l’attenzione e la paura per lo stato in cui versano i torrenti che attraversano Giardini Naxos.

“Da quanto abbiamo potuto verificare – evidenziano i consiglieri Alessandro Costantino, Valentina Sofia, Angelo Cundari e Mario Sapia - solo il torrente San Giovanni è stato interessato da interventi di pulizia dell’alveo, mentre nulla è stato fatto per i torrenti Santa Venera e Sirina.

Quest’ultimo, in particolare, vede a tutt’oggi il proprio alveo ostruito da una folta vegetazione. Raccogliendo l’invito dei cittadini che abitano a ridosso di questi corsi d’acqua, si ritiene necessario ed urgente avviare un monitoraggio dei torrenti San Giovanni, santa Venera e Sirina, al fine di verificarne le condizioni ed avviare prontamente interventi di pulizia degli alvei torrentizi, al fine di garantire l’incolumità pubblica”. In virtù di ciò, i consiglieri di opposizione hanno presentato una interrogazione urgente al sindaco di Giardini Naxos, per sapere se non ritiene di dover avviare una immediata verifica dello stato dei Torrenti San Giovanni, Sirina e Santa Venera e provvedere agli interventi necessari per garantire il regolare deflusso delle acque, a tutela dell’incolumità dei cittadini giardinesi”.