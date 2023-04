Divieti di sosta per attività di scerbatura dal 2 al 16 maggio. Ecco dove - Tempostretto

In programma anche lavori di pulizia della condotta fognaria e lavori per la segnaletica stradale

MESSINA – Proseguiranno dal 2 al 16 maggio, nella fascia oraria 6-16, gli interventi di scerbatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in varie strade cittadine. Per consentirne l’esecuzione, sono stati disposti divieti di sosta, con zona rimozione coatta: 2 e 3 maggio, nelle vie Felice Bisazza lato sud, Tommaso Cannizzaro lato nord e sud, degli Amici e Lenzi entrambi i lati, piazza Masuccio lato monte, Cadorna entrambi i lati e Santa Barbara; 4 e 5 maggio, nelle vie degli Amici entrambi i lati, Felice Bisazza lato sud, Tommaso Cannizzaro lato nord, viale Principe Umberto, piazza XX Settembre, Porta Imperiale lato monte, viale Cadorna entrambi i lati e Pippo Romeo entrambi i lati; 8 e 9 maggio, nelle vie Felice Bisazza lato nord, da piazza Arduino a piazza XX Settembre, piazza XX Settembre, Anastasio Cocco entrambi i lati, Borelli entrambi i lati da via Cocco a via Bisazza, Pippo Romeo entrambi i lati, Porta Imperiale lato monte, degli Angeli e Macrì, entrambi i lati; 10 e 11 maggio, nelle vie Madonna della Mercede lato mare, Cannizzaro lato sud, Carlo Botta lato monte, Pascoli entrambi i lati, Bisazza lato nord, San Sebastiano, Alaimo di Leoncino, Sacro Cuore e Cavalluccio, tutte entrambi i lati; 15 e 16 maggio, nelle vie Carlo Botta lato mare, Cannizzaro lato sud, Pascoli e Roccaportalegni entrambi i lati.

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

Lavori pulizia condotta fognaria: venerdì 28 aprile divieto di sosta in un tratto di via Boner

Venerdì 28 aprile, dalle ore 8 sino alle 17.30, saranno effettuati lavori di pulizia della condotta fognaria di acque nere sul lato mare di via Boner, nel tratto di circa 70 metri compreso tra via Nina da Messina e Largo Bozzi. Pertanto, al fine di consentirne ad Amam l’esecuzione, sarà vietata la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, in quel tratto di strada. Istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare in via Vittorio Veneto (S.P. 45 all’interno del centro abitato a Massa San Giorgio), per consentire lavori di riparazione di un tratto della condotta fognaria nera.

Realizzazione lavori di segnaletica stradale orizzontale in alcuni tratti di viale Regina Elena

Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile, nella fascia oraria 7-21, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei tratti di via Principessa Mafalda/via Ecuador e viale Regina Elena, e dalle 21 di mercoledì 26 alle 7 di venerdì 28, nella fascia oraria 21-7, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di viale Regina Elena, per un tratto di sessanta metri sia a nord che a sud dell’intersezione con via Sciascia. L’ordinanza è stata adottata dal Servizio Mobilità Urbana per consentire la realizzazione dei lavori di segnaletica stradale orizzontale.