Domani a Delianuova arriva Gaia. Concerto in piazza Vittorio Emanuele

DELIANUOVA – È giovane e talentuosa, ha una voce potente e una presenza magnetica sul palco. È Gaia Gozzi, più nota semplicemente come Gaia che domani 27 luglio sarà a Delianuova per un concerto a ingresso gratuito in piazza Vittorio Emanuele, con inizio alle ore 21.30.

Fervono infatti i preparativi nel centro del Reggino per quello che sarà un vero e proprio evento pensato per i più giovani, ma non solo: ogni performance di Gaia è energia allo stato puro, unica e coinvolgente. Classe 1997, di origini brasiliane, Gaia ha vinto l’edizione di Amici nel 2019, dopo essere arrivata in finale tre anni prima a X Factor e in queste settimane è fresca dell’uscita di “Dea Saffica” e della collaborazione con Tony Effe per il singolo “Sesso e samba”, che a poche settimane dalla sua pubblicazione sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico.

Alternando brani in portoghese e in italiano sono sui i famosi singoli “Chega” (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell’estate 2020 e “Coco Chanel”, disco d’oro come “Cuore amaro” che ha segnato il suo debutto al Festival di Sanremo nel 2021. Anche dal vivo Gaia sa come conquistare il suo pubblico: la sua presenza scenica è carismatica e coinvolgente, trasmettendo ai presenti tutta la sua passione per la musica e la sua naturale predisposizione per l’intrattenimento.