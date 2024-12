“Dona una coperta anche per loro”: il Movimento 5 stelle in piazza per i randagi della città

Due domeniche, il 29 dicembre e il 5 gennaio, per raccogliere materiale, compreso cibo, da donare a rifugi e associazioni che si occupano di animali

MESSINA – Due domeniche per donare ai randagi della città coperte, cibo, scatolette e croccantini. Questo è quanto ha organizzato il Movimento 5 stelle per domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio quando dalle 10 alle 13 sarà allestito un banchetto a Piazza Cairoli per l’iniziativa dal titolo “Dona una coperta anche per loro”. Tutto il materiale raccolto sarà donato a rifugi e associazioni che si occupano di animali randagi a Messina. Un evento che segue “Giocattoli in Movimento”, altra iniziativa del M5s che ha portato a una grande raccolta di giocattoli da donare ai reparti pediatrici e alle case famiglia.

Marchello: “Abbandono e randagismo nascono da errori umani”

Massimo Marchello ha spiegato: “Aprire vecchi bauli per trovare coperte che non si usano più può essere una buona idea per fare spazio in casa e regalare un po’ di caldo ai tanti animali randagi presenti in città (molti gestiti senza alcun contributo pubblico da volontari). Vogliamo sensibilizzare i cittadini sul problema del randagismo e l’abbandono di animali. Purtroppo manca una buona educazione alla consapevolezza di cosa significhi prendersi cura di un animale e comprendere le sue esigenze. I diritti degli animali sono imprescindibili in una società civile. L’abbandono di animali domestici ed il randagismo sono il frutto di una serie di errori umani nella gestione degli animali e soprattutto di una scarsa conoscenza”.

Oriolesi: “In piazza per parlare coi cittadini”

E così Marco Oriolesi: “Il Movimento 5 Stelle sarà presente in piazza ogni domenica mattina per ricostruire un percorso di intesa e dialogo con i cittadini di Messina. Abbiamo iniziato durante queste feste natalizie con iniziative di solidarietà per donare un sorriso ai bimbi meno fortunati e rispondendo alle richieste di aiuto che ci sono pervenute da alcuni volontari che si prendono cura di cani e gatti abbandonati dai loro padroni. Continueremo anche nei prossimi mesi, divisi e distanti dall’amministrazione Basile, ma sempre nell’ottica di voler dare un contributo per fare il bene della città e con l’impegno dei nostri rappresentanti a Roma per aiutare a risolvere i problemi di Messina”.