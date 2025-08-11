“Dopo di noi”, a Taormina serata di beneficenza con gli Stadio, Carone e Scimeni

Il 27 settembre al Teatro Antico uno spettacolo, a cui si aggiungeranno altri artisti, con l'obiettivo di realizzare un centro psico-educativo e riabilitativo a Trappitello

MESSINA – L’iniziativa benefica “Dopo di Noi” è in programma per il 27 settembre a Taormina. In quell’occasione al Teatro Antico hanno già dato disponibilità ad esibirsi la band Stadio, il cantautore Pierdavide Carone e l’illusionista Francesco Scimeni. Tanti altri si aggiungeranno dando conferme nelle prossime settimane, tutti uniti dallo spirito di aiutare il prossimo e che padre Tonino Tripoli porta avanti da tempo.

L’evento infatti servirà per permettere la realizzazione di un centro psico-educativo e riabilitativo a Trappitello, i fondi saranno devoluti alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Santa Venera. Lì dove esiste già una comunità di disabili che potrà contare su una nuova struttura che possa garantire di svolgere le attività diurne o anche di abitarci e poter garantire loro un futuro sereno.

Stamane a Palazzo dei Leoni, nel salone degli Specchi, la conferenza stampa di presentazione con il sindaco della città Metropolitana Federico Basile che ha aperto i lavori: “L’iniziativa ha lo scopo sociale e culturale di pensare al prossimo, pensare a chi viene dopo di noi, ed è un dovere civico e morale”.

L’evento è in programma alle ore 21 di sabato 27 settembre 2025, promosso dal Comune di Taormina e dalla Fondazione Taormina della presidente Valeria Brancato che ha moderato la presentazione. Radio Italia solo musica italiana sarà radio partner ufficiale dell’evento. La regia dello spettacolo sarà affidata a Valerio Vella e la parte organizzativa a Lello Manfredi. I biglietti sono già in prevendita presso “Il Botteghino” e sul circuito “Ticketone”.

Gli interventi degli assessori Cullurà e Sferra

Alessandra Cullurà, assessore alle politiche sociali del Comune di Taormina ha dichiarato: “È un progetto che ci sta a cuore, ringrazio il nostro sindaco e padre Tonino. Noi come servizi sociali offriamo servizi di base ai disabili, ma mancano quei servizi che vogliamo loro offrire con la realizzazione del centro, la struttura è importante oltre ad essere luogo sociale sarà anche abitativo per vivere intere giornate e pernottamenti”.

Jonathan Sferra, assessore Spettacolo e Grandi Eventi del Comune di Taormina ha dichiarato: “Quella sera sarà un momento dove spettacolo e solidarietà cammineranno insieme, mi sento orgoglioso che questa rientra nelle cinque giornate di nostra gestione e non ha fine di lucro. La massima missione di noi amministratori è sostenere soprattutto chi resta indietro senza far sentire nessuno solo. So di imprenditori di Taormina che sosterranno anche l’evento”.

Gli interventi ecclesiali

Monsignor Cesare Di Pietro: “Rappresento l’arcivescovo Giovanni, insieme a padre Nino Basile, direttore della Caritas Diocesana, sono uno degli attori di questo progetto. L’iniziativa va nel segno della chiesa, che vuole camminare verso una maggiore accoglienza, amicizia e integrazione sociale, dove i fragili possono vivere con dignità il presente”.

Padre Tonino Tripoli: “Tutto ciò nasce dalla volontà di dare una risposta vera a esigenze vere. Ragazzi che finivano un percorso e non sapevano dove andare, abbiamo messo a disposizione loro inizialmente una stanza, si è arrivati poi alla condivisione dell’oratorio con altri ragazzi. Non è un’iniziativa mia, ma parte da una chiesa sensibile ai bisogni degli ultimi e non a caso la Caritas Diocesana ci è sempre stata accanto. Il centro attualmente offre servizi quotidiani, ci sono tante attività che non devono essere viste come un parcheggio per questi ragazzi. Dobbiamo però dare loro una struttura perché i genitori chiedono cosa sarà dei nostri ragazzi quando non ci saremo più e vogliamo dare una risposta”.

De Luca: “Il Comune porterà avanti questo impegno”

Cateno De Luca, sindaco di Taormina: “È la testimonianza di una Chiesa aperta per la società che ci porta, come amministrazione, a non chiuderci nei palazzi e fare il compitino. Ho conosciuto padre Tonino e ho capito che la finalità era ricavare risorse per sostenere un centro che rispondeva a delle necessità. Ho capito che dovevamo andargli incontro, abbiamo aspettato di uscire dal dissesto a Taormina e abbiamo acquisito la capacità di indebitamento e siamo nelle condizioni di prendere ora un impegno e portarlo avanti. Il progetto c’è, il mutuo lo farà il Comune. Entro un anno, se tutto va come previsto, potranno iniziare i lavori, per noi questa è una priorità”.

