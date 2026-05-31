Dopo la vittoria Basile invita i suoi avversari a Palazzo Zanca

Il sindaco di Messina riconfermato dà appuntamento il 4 giugno per un momento di confronto con Scurria, Russo, Sciacca e Valvieri

MESSINA – Basile chiama al confronto istituzionale le diverse sensibilità emerse dal voto. Come fece 4 anni fa con Croce, De Domenico, Sturniolo e Todaro, il sindaco di Messina Federico Basile ha invitato i candidati sindaco che hanno partecipato alle recenti elezioni amministrative, Marcello Scurria, Antonella Russo, Gaetano Sciacca, e Lillo Valvieri, a “un momento di confronto istituzionale finalizzato ad avviare un dialogo costruttivo giovedì 4 giugno alle ore 9.30 presso Palazzo Zanca”.

Dichiara il sindaco riconfermato: “L’invito rivolto ai candidati rappresenta un gesto di garbo istituzionale e di attenzione verso tutte le sensibilità politiche che hanno raccolto il consenso dei cittadini messinesi, nella convinzione che il contributo di idee, proposte e punti di vista differenti possa costituire un valore aggiunto. “L’ampio consenso ottenuto alle recenti elezioni amministrative, rafforza, e non modifica, un principio che ha sempre caratterizzato la nostra azione amministrativa: una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sul dialogo. Un metodo che ha accompagnato il percorso amministrativo di questi anni e che continuerà a guidare l’azione di governo della città, nella convinzione che il contributo delle diverse sensibilità emerse dal voto possa rappresentare comunque una risorsa”.

Anche se le scintille sono state quotidiane in campagna elettorale, soprattutto tra il candidato del centrodestra Scurria e Basile, il primo cittadino auspica insomma un cambio di passo, mentre si attende l’ufficializzazione dei nuovi Consigli comunali e circoscrizionali.

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