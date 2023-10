"Doppio senso in via Santa Cecilia e via Trieste/Geraci. Così si evita la doppia fila" - Tempostretto

La proposta del consigliere comunale Libero Gioveni per fluidificare il traffico

“Sfruttare l’ampiezza di due importanti arterie cittadine limitrofe all’isola pedonale come la via Santa Cecilia (in primis) e possibilmente anche la via Trieste-Geraci per offrire preziose alternative viarie o importanti valvole di sfogo alle auto che gravitano attorno all’area pedonale”.

E’ la proposta del consigliere comunale Libero Gioveni, che interroga il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, che è anche assessore alla mobilità, chiedendo di dare indirizzo in tal senso al Servizio di Mobilità Urbana.

“Questo provvedimento – conclude Gioveni – consentirebbe anche di reprimere il fenomeno della doppia fila costantemente presente nelle due arterie, facilitato dal senso unico attualmente in vigore sulle due ampie carreggiate”.