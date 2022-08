Due romani accoltellati ieri sera a Polistena: arrestato un 51enne dipendente comunale - Tempostretto

L'arma da taglio sarebbe stata estratta dopo una discussione fra i tre per motivi da accertare. Vittime in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita

POLISTENA – Due uomini sono stati accoltellati ieri sera in un’abitazione di Polistena.

I Carabinieri hanno già arrestato il presunto autore.

Si tratta di un 51enne, dipendente del Comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio. Scarne al momento le notizie sul fatto. Secondo chi lo conosce bene, l’uomo peraltro «non avrebbe mai dato segni di squilibrio» né sarebbe noto per episodi pregressi dello stesso segno.

I due feriti non sono in pericolo di vita

L’accoltellamento è avvenuto nella serata di ieri, verso le 21, in un’abitazione di Via Karl Marx.

Secondo quanto si è appreso, le vittime, due uomini originari di Roma già noti alle forze dell’ordine, avrebbero avuto una discussione col polistenese arrestato, per motivi ancora da accertare. Al culmine della lite l’interlocutore dei due romani – nell’ipotesi investigativa, il dipendente comunale di Polistena – ha estratto un coltello, colpendo le vittime in varie parti del corpo.

Portati in ospedale, i due feriti sono ricoverati con prognosi riservata anche se non versano in pericolo di vita. Sulla ricostruzione dei fatti stanno lavorando i Carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere presenti nella zona.

