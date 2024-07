Duetto letterario tra Terranova e Bruschetta nel segno dello Stretto

Appuntamento lunedì 29 con la scrittrice e l'attore e regista nella "loro" Messina

MESSINA – Terranova e Bruschetta, entrambi messinesi, in un inedito duetto letterario. Lunedì 29 luglio, alle 18,30, a Villa Rosa (Serri di Ganzirri), la scrittrice Nadia Terranova e l’attore e regista Ninni Bruschetta che dialogheranno parlando della loro scrittura, di teatro, e del loro modo di essere artisti “strettesi”.

Il reciproco raccontarsi e interrogarsi sarà l’occasione per presentare i loro tre libri pubblicati nel

2024: “Scintilla” ed “Etna. La lingua del fuoco” di Nadia Terranova e “La scuola del silenzio” di

Ninni Bruschetta. Gli interventi musicali saranno del duo Paganini Junior, con i concertisti in erba Bianca Maisano al violino e Lorenzo Salvatore Lisanti alla chitarra.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Culturale “Antonello da Messina”, è nell’ambito della rassegna “Scintille dello Stretto – Agosto a Villa Rosa 2024” promossa dalla Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”.