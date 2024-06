E-state a Messina, l’evento segreto “stratosferico e mondiale” a inizio luglio: “Né musica né sport”

Si tratta di una manifestazione, che ci sarà a Capo Peloro dall'1 al 15 luglio. L'annuncio forse già in settimana insieme a una "grande sorpresa" per il 2025

MESSINA – Non sarà né un evento musicale né legato al mondo dello sport. Si conoscono soltanto due dettagli fondamentali: il luogo, Capo Peloro, e le date, dall’1 al 15 luglio. Nel calendario degli eventi estivi “E-state a Messina”, il cui sottotitolo è “un mare di divertimento”, figura un punto interrogativo che nasconde una sorpresa. Lo ha annunciato in conferenza stampa l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, al fianco del sindaco Federico Basile e degli assessori Salvatore Mondello, Liana Cannata ed Enzo Caruso.

Finocchiaro, in un passaggio della conferenza, ha spiegato: “Dall’1 al 15 luglio ci sono punti interrogativi nel manifesto non perché non sappiamo cosa fare, ma perché non possiamo annunciarlo oggi. Ci sarà un evento stratosferico, di carattere mondiale, da super boom, non musicale”. Dopo, ai microfoni dei cronisti, ha aggiunto che non si tratterà nemmeno di un evento sportivo e che “darà lustro alla città, al luogo in cui andrà in scena e a tutto il circondario”.

L’annuncio potrebbe (e dovrebbe) arrivare nei prossimi giorni, quando il sindaco e la giunta dovrebbero ufficializzare un altro grande evento, stavolta per il 2025 e questo sì, musicale. Dopo Mengoni e Marracash, chi arriverà allo stadio “Franco Scoglio”?

