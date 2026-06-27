E’ ufficiale: Lotito acquista la Reggina. Il sindaco Cannizzaro: “Habemus Rhegium”

L'esperienza e la solidità economica di Lorito dovrebbero assicurare concretezza alle speranze di rilancio del calcio reggino

È arrivata nella serata di venerdì 26 giugno 2026 la notizia che accende l’entusiasmo della tifoseria reggina. Dopo settimane di attesa, è ufficiale: Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio, ha acquistato la Reggina. L’accordo si è perfezionato davanti al notaio alla presenza dei vertici della proprietà uscente, composta da Nino Ballarino e Virgilio Minniti.

Ad annunciarlo per primo è stato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con un post sui social diventato subito virale: “Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”.

I dettagli dell’operazione

Lotito ha acquisito la Reggina per 1,5 milioni di euro ed è pronto a investirne altri 2,5 per costruire una squadra in grado di ottenere la promozione immediata in Serie C. Il patron della Lazio, già protagonista in passato di operazioni simili nel mondo del calcio, ha deciso di scommettere sul rilancio di una piazza storica, attualmente bloccata in Serie D dopo le note vicende finanziarie del 2023.

Per Reggio Calabria, la presenza di una proprietà solida rappresenta un segnale di speranza per risalire la china dopo anni di sofferenze e mancate promozioni.

L’annuncio ufficiale della società

Ecco il comunicato ufficiale della Reggina: “Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito.

L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria.

Per raggiungere l’esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l’apporto del sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, trait d’union delle parti coinvolte.

Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro.”