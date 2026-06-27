Ex Lavatoio, demolite tutte le baracche

Avviata la rimozione dei materiali di scavo, il cantiere prosegue con la pulizia dell'area

Bonifica completata e addio a tutte le baracche. L’area dell’ex Lavatoio, a Giostra, è ormai sgombra dalle strutture abitative, lasciando spazio alle macchine operatrici che sono attualmente impegnate nelle attività di movimentazione del terreno e nella gestione delle macerie. L’area, nettamente definita, mostra chiaramente la fase in cui si trova il cantiere: la demolizione è ormai conclusa e le maestranze stanno lavorando per preparare il terreno alla rimozione sistematica dei materiali di scavo.

Le prossime fasi

Questo passaggio è fondamentale per la conclusione dell’iter di pulizia del suolo. La rimozione e il successivo smaltimento dei materiali di scavo, iniziati proprio in questi giorni come previsto, rappresentano lo snodo fondamentale per poter finalmente passare alla fase di riqualificazione vera e propria, segnando un netto distacco dal passato dell’area.