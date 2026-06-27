 Ex Lavatoio, demolite tutte le baracche

Ex Lavatoio, demolite tutte le baracche

Marco Ipsale

Ex Lavatoio, demolite tutte le baracche

sabato 27 Giugno 2026 - 09:00

Avviata la rimozione dei materiali di scavo, il cantiere prosegue con la pulizia dell'area

Bonifica completata e addio a tutte le baracche. L’area dell’ex Lavatoio, a Giostra, è ormai sgombra dalle strutture abitative, lasciando spazio alle macchine operatrici che sono attualmente impegnate nelle attività di movimentazione del terreno e nella gestione delle macerie. L’area, nettamente definita, mostra chiaramente la fase in cui si trova il cantiere: la demolizione è ormai conclusa e le maestranze stanno lavorando per preparare il terreno alla rimozione sistematica dei materiali di scavo.

Le prossime fasi

Questo passaggio è fondamentale per la conclusione dell’iter di pulizia del suolo. La rimozione e il successivo smaltimento dei materiali di scavo, iniziati proprio in questi giorni come previsto, rappresentano lo snodo fondamentale per poter finalmente passare alla fase di riqualificazione vera e propria, segnando un netto distacco dal passato dell’area.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Trasformano frutta a guscio da tre generazioni: la prima donna alla guida di Fratelli Caprino VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED