Torneo Internazionale dello Stretto, si entra nel vivo giocando a rugby

Presentato qualche giorno fa a Palazzo Zanca, all'"Arturo Sciavicco" anche l'amichevole tra Cus Catania e Brecon Rfc squadra gallese

Il III Torneo Internazionale dello Stretto entra nel vivo presso lo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone. La manifestazione organizzata dalla Old Rugby Messina 1980 ha visto l’accoglienza delle delegazioni nella giornata di venerdì 26 giugno, mentre oggi sabato 27 giugno sarà una giornata interamente dedicata al rugby. Prima il Torneo Veterani che vedrà in campo quattro squadre, tra cui una rappresentativa internazionale composta da giocatori provenienti da Galles, Inghilterra, Francia e Ucraina. Nel pomeriggio spazio al prestigioso Test Match Under 18 tra Brecon RFC e CUS Catania, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026.

Nell’incontro con la stampa erano presenti l’assessore Massimo Finocchiaro e il sindaco Federico Basile, nel corso della conferenza sono intervenuti il presidente della Old Rugby Messina 1980, Danilo Grillo, e il vice presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby, Riccardo Solano, entrambi hanno sottolineato l’importanza della manifestazione sotto il profilo sportivo, sociale e turistico, inserendo l’evento in un calendario più ampio.

“A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale terzo tempo, momento simbolo della cultura rugbistica, dedicato alla condivisione, all’amicizia e alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio” ha specificato Danilo Grillo.

I prossimi appuntamenti di Rugby a Messina

“Il III Torneo Internazionale dello Stretto si inserisce all’interno di un programma particolarmente ricco che, nelle prossime settimane, vedrà Messina protagonista del rugby siciliano. Oltre al torneo, la città ospiterà un camp dedicato ai giovani dai 6 ai 16 anni, condotto da tecnici neozelandesi di origine maori, che porteranno un importante contributo sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista culturale. Lo Stadio Arturo Sciavicco sarà inoltre sede di un cineforum dedicato ai valori del rugby, con la proiezione di cinque pellicole che racconteranno, attraverso il cinema, i principi di questo sport. In concomitanza con il torneo si svolgerà anche la prima tappa del Vittoria for Women Tour, torneo nazionale di beach rugby in programma sulla spiaggia di Mazzeo, a Taormina, con la partecipazione di squadre provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane. Si tratta di iniziative che confermano la capacità del rugby di generare occasioni di crescita, formazione e promozione del territorio” ha aggiunto Riccardo Solano.