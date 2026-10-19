Eccellenza. Il Messina perde la vetta della classifica, Torrisi: “Un pareggio che fa male”

La sesta giornata vede la classifica che cambia ancora col Niscemi che passa in testa, vittoria per la Messana Riviera, pari Nebros e Jonica, sconfitto il Gioiosa

MESSINA – Cambia ancora volto la classifica di Eccellenza girone B, la formazione biancoscudata incappata in uno sfortunato pareggio nella sesta giornata cede la prima posizione al Niscemi che grazie alla vittoria interna contro l’Athletic Gioiosa si ritrova prima a quindici punti. Il Gioiosa è anche l’unica formazione peloritana che ha perso visto che Nebros e Jonica si sono annullate sullo 0 a 0 e la Messana Riviera è stata corsara a Viagrande portando via l’intera posta grazie alla rete di Ozawje.

Per i biancoscudati uno brutto stop in una partita dominata in lungo e in largo ma dove la legge del campo ha ricordato a tutti che in questo sport serve segnare un gol in più o prenderne uno in meno e non conta la rosa, il blasone, la prestazione o altro, solo il risultato finale. Il Messina scenderà subito in campo nuovamente mercoledì per l’incontro di Coppa contro lo Scordia, in campionato sempre in casa al Franco Scoglio, fu 5-1, vedremo che verdetto darà il campo mercoledì.

Le parole di Torrisi e Kragl

Alfio Torrisi, allenatore Acr Messina: “È difficile analizzare questo pareggio, fa male. Faccio i complimenti al giocatore della Leonzio per il gol da cineteca e faccio i complimenti alla mia squadra per la prestazione. Abbiamo dimostrato grande forza mentale, è vero che prendiamo due gol in due tiri ma il calcio è questo, complimenti a loro ma noi avevamo reagito. Il campo è sempre giudice veritiero, portiamo a casa un punto con tanto rammarico. Sembrano quelle giornate scritte che poi ti condannano e ti hanno condannato in parte oggi, anche il fallo laterale l’arbitro poi ci ha detto che era nostro. Prendiamoci la prestazione, la maturità con cui la squadra ha gestito lo svantaggio e abbiamo fatto un bell’approccio al secondo tempo. Capiterà una volta ogni dieci che non portiamo a casa il risultato”.

Oliver Kragl nel post partita: “Non so cosa è successo oggi, chi ha visto la partita ha visto che abbiamo giocato solo noi. Il calcio è questo, tiri una volta sola in porta e fai un gol bellissimo, nel secondo tempo la ribaltiamo ma dobbiamo fare il 3-1 o gestirla meglio. Prendiamo il 2-2 su un fallo laterale, rimpallo in area e non possiamo far niente. Rosichiamo come tutti, noi giocatori come i tifosi, prendere gol all’ultimo secondo fa male”.

Risultati 6ª giornata

Viagrande – Messana Riviera 0-1

Giarre – Augusta 1-0

Scordia – Mazzarrone 1-2

Melilli – Acireale 0-1

Acr Messina 1900 – Leonzio 2-2

Nebros – Jonica 0-0

Palazzolo – Vittoria 2-3

Niscemi – Gioiosa 1-0

Classifica Eccellenza girone B

Niscemi 15

Acr Messina 1900 14

Acireale 13

Nebros, Mazzarrone 12

Messana Riviera, Athletic Gioiosa 10

Giarre 8

Melilli, Jonica Fc 7

Gymnica Scordia, Vittoria 6

Leonzio 5

Palazzolo 4

Atletico Viagrande 3

Augusta 0