Eccellenza, la Messana cerca i tre punti contro la Polisportiva Gioiosa

La sfida di oggi. Per i giallorossi è arrivato il momento di rifarsi dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Modica

La nuova partita della Messana. Alle ore 14:30 di oggi la squadra ospiterà sul sintetico del Sorbello Stadium la Polisportiva Gioiosa in occasione dell’undicesima giornata della massima serie regionale. Per i giallorossi è arrivato il momento di rifarsi dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Modica, che ha comportato l’eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti Sicilia. Il rammarico per il mancato accesso alle semifinali non cancella le speranze della società di Walter Mattina, intenzionata a raggiungere il professionismo entro cinque anni. La priorità, adesso, è concentrarsi sul campionato di Eccellenza e mantenere un piazzamento tra le prime cinque squadre del girone B.

L’obiettivo dei padroni di casa è tornare ad una vittoria che manca da quattro partite consecutive, interrompendo una tendenza in contrasto con quella di inizio stagione.

Se si considerano esclusivamente i risultati ottenuti, a primo impatto può sembrare che gli ospiti, attualmente ottavi in classifica, abbiano avuto un rendimento finora altalenante. In realtà, basta osservare il loro stile di gioco per ricredersi e, anzi, stupisce il fatto che una rosa tra le più giovani del girone sia stata in grado di segnare già 17 reti. L’ultimo 2-1 inflitto al Vittoria è un importante esempio di come le tattiche offensive dettate dal mister Mirko Silvestri riescano a dare i propri frutti anche contro le giganti del campionato.

Tra i protagonisti dei successi della squadra figura il centrocampista argentino Nicolás Gorobsov, che nel suo curriculum vanta anche presenze in Serie B con Vicenza e Torino, nonché un’apparizione in Serie A con il Cesena.

Il giocatore, in un’intervista rilasciata ieri alla redazione di Messina Sportiva, ha dichiarato di non essere sorpreso dai risultati della Polisportiva Gioiosa, essendoci forte sintonia con l’allenatore dal primo giorno.

Infatti, arrivano elogi anche da parte del fronte casalingo, con Giuseppe Cosimini che si mostra consapevole della difficoltà di questo derby provinciale: «Sinceramente credo che la Polisportiva Gioiosa sia la squadra più in forma del momento. Ho grande simpatia e stima per questa società che con i fatti ha dimostrato di avere fiducia nei giovani. Noi sicuramente abbiamo una grande voglia di vincere e sappiamo che sarà un’impresa tosta ed importante.»

Nelle ultime settimane, il tecnico ha chiesto ai propri atleti maggiore concentrazione nel secondo tempo, in modo tale da concedere quante meno occasioni possibili ed evitare il rischio di rimonte. Non sarà facile riuscire nell’intento contro una formazione che solo nella seconda frazione di gioco ha mandato la sfera in rete per ben 11 volte.

Ad ogni modo, in due giorni di allenamento Cosimini e squadra hanno potuto fare mente locale sulle fasi di gioco da perfezionare, tra cui le palle inattive e i contropiedi. A detta dell’allenatore milazzese, dalle recenti sessioni emergono segnali positivi: «Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare su questi aspetti, ma ho grande fiducia nei miei ragazzi e sono convinto che faremo bene. Abbiamo tanto rispetto per gli avversari, ma oggi vogliamo ottenere il massimo. Ho visto i ragazzi carichi e questo ci serve per riprenderci dall’amarezza di queste ultime due settimane.»

Anche in questa giornata la Messana non sarà al completo, a causa della squalifica di De León e degli infortuni di Madia e Catalfamo. In compenso, rientra dal periodo di degenza l’esterno Giosuè Bonasera.

Verso la conferma i difensori Mazzola e Rizzo, che davanti al portiere Ferrara formeranno una linea a tre insieme ad un altro compagno di reparto tra Tricamo e Giorgetti, con quest’ultimo favorito. A centrocampo sembra certa la presenza di Biondo, così come il ritorno tra i titolari di Salvatore Le Mura. Per il terzo elemento è ballottaggio tra De Jesús e Gargiulo, con il dominicano in vantaggio. Sulle fasce la scelta del tecnico potrebbe ricadere su De Gaetano e Deodato, sebbene non sia da escludere un ingresso dal primo minuto per Bonasera, a seconda delle sue condizioni. A differenza dell’ultimo impegno di Coppa, si ricostituirà la coppia d’attacco Cannavò – Franchi.