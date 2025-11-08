Eccellenza, la Messana rivede il Modica dopo tre giorni

Convocato anche il neo acquisto Le Mura. Si gioca oggi pomeriggio dopo il pareggio a reti inviolate in Coppa Italia Dilettanti

MESSINA – Ancora poche ore prima delle decisioni definitive dei due allenatori. Alle ore 14:30 di oggi, sul sintetico del Sorbello Stadium, il fischio del direttore di gara darà il via a una partita combattuta con tre importantissimi punti in palio. Quello di mercoledì 4 novembre è stato forse l’incontro più equilibrato, in Coppa Italia Dilettanti, disputato finora dalla Messana in questa stagione. La partita è stata caratterizzata da numerosi duelli a centrocampo ed entrambe le difese hanno costituito un muro nelle rispettive aree di rigore. Nessuna delle due compagini, tuttavia, è stata premiata con la rete malgrado l’impegno.

Nel frattempo la società comunica di aver ingaggiato il centrocampista catanese Salvatore Le Mura, classe 2003, impiegabile in più ruoli e moduli, e convocato per la partita. Proveniente dal Giarre, vanta presenze anche in Serie D con Acireale e Trapani. È la sua seconda esperienza nell’area metropolitana di Messina, dopo aver già vestito la maglia del Città di Taormina in Eccellenza.

Tre giorni fa, il tecnico giallorosso Giuseppe Cosimini era rimasto soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi uomini contro la squadra che lui stesso definisce “la più attrezzata del girone”. A fornire la migliore prestazione erano stati soprattutto i difensori, per non essersi presi alcun rischio grave nella propria metà campo, e i centrocampisti, per la loro capacità di rubare il possesso agli avversari.

Paradossalmente, è mancata la freddezza sotto porta a due formazioni note per la loro efficacia offensiva.

Questa volta, oggi sabato 8 novembre, Messana e Modica si rivedranno per contendersi la vetta del girone in solitaria, possibile solo qualora l’Avola non riesca a sconfiggere il Giarre in casa.

Per tale ragione, nonostante la maggiore fatica accumulata negli ultimi sette giorni, le sfidanti entreranno in campo ancor più motivate a esprimere un gioco spregiudicato.

Di certo non è semplice affrontare la stessa avversaria in poco tempo, specialmente se si tratta di una rosa preparata in ogni reparto, ma Cosimini assicura: «Noi non cambiamo il nostro gioco a seconda dell’avversaria, la nostra mentalità sarà sempre quella di andare a fare la partita e a imporci. È quello che vogliamo fare domani, consapevoli che abbiamo davanti a noi una squadra che è stata allestita con un budget superiore. Sono giocatori abituati a vincere ogni anno e anche il loro allenatore Filippo Raciti nelle ultime stagioni è stato quello più vincente. Noi ci sentiamo pronti per questa sfida e determinati a dare il massimo.»

Negli ultimi giorni di allenamento la priorità della Messana è stata quella di affinare la tecnica in fase di finalizzazione, onde evitare di sprecare occasioni dalla trequarti in poi come si è visto in Coppa. Il tecnico sente che in queste sessioni i suoi giocatori stanno rispondendo positivamente alle sue indicazioni e arrivano al tiro con più decisione.

Queste le sue dichiarazioni al riguardo: «Anche questa volta abbiamo studiato varie soluzioni. È normale che mercoledì, giocando con un attacco diverso, avevamo altri ordini tecnici e tattici. Abbiamo fatto un ottimo possesso palla e il fatto che non abbiamo segnato è stato un caso. L’importante è cercare di fare bene le due fasi di gioco, occupare gli spazi e cercare di mettere in difficoltà il Modica. Sappiamo quali possono essere i loro punti deboli, ma anche i loro punti di forza.»

Cosimini descrive così il nuovo innesto, che sarà già disponibile oggi pomeriggio: «Lo abbiamo fortemente voluto. È un giocatore che cercavamo da tanto tempo, doveva essere con noi dall’inizio dell’anno. È un centrocampista duttile, dinamico, tecnico, che sicuramente può ambire ancora a categorie molto più importanti, dipenderà da lui. Intanto adesso è con noi ed è subito disponibile. Insieme a tutti gli altri potrà fare bene in questo gruppo.»

Nella lista dei convocati non figurano solo l’infortunato Francesco Sciotto e lo squalificato Giuseppe Rizzo.

Davanti al portiere Riccardo Ferrara, verso l’impiego dal primo minuto i difensori Mazzola, Tricamo e Giorgetti. A centrocampo, appena arrivato, Le Mura potrebbe fare il suo esordio da titolare al fianco di De León e Gargiulo, mentre sulle fasce la scelta dovrebbe ricadere su Fragapane e Deodato. In attacco si ricostituirà la coppia formata da Cannavò e Franchi.

Riccardo Giacoppo