Eccellenza, Messana in trasferta contro un Niscemi affamato di punti

Domenica si gioca la quinta giornata e la squadra di Cosimini punta al quinto risultato utile

MESSINA – La massima serie regionale giunge alla sua quinta giornata e la Messana mira a consolidare ulteriormente la vetta della classifica, ancora condivisa con Leonzio e Avola.

L’ultimo impegno casalingo contro la Nebros ha rappresentato una prova di resistenza, pienamente superata nonostante l’inferiorità numerica. Nella trasferta di domani domenica 12 ottobre, alle ore 15:30, Cannavò e compagni avranno l’obiettivo di ostacolare il gioco del Niscemi, finora non ripagato abbastanza in termini di punti.

Infatti, la formazione del libero consorzio di Caltanissetta ha collezionato finora due pareggi e nessuna vittoria, pur essendo andata a segno ogni settimana. In casa del Vittoria l’unico passo falso che si possa definire tale, ossia il tonfo per 4-2 della scorsa giornata.

Per il resto, il Niscemi si è sempre mostrato un gruppo ben saldo, abile nel far girare la sfera e nel coinvolgere tutti i giocatori nelle azioni da rete.

Giuseppe Cosimini, allenatore della Messana, esprime la sua opinione sul gioco dei prossimi avversari e confida nella determinazione dei suoi uomini: «Abbiamo affrontato il Niscemi l’anno scorso in semifinale di Coppa. È una squadra che gioca bene, molto offensiva. Siamo solo all’inizio e in questo momento non hanno i punti che meritano, ma ne usciranno presto. Bisogna stare attenti agli attaccanti Bojang e Amaya, ma anche al centrocampista Trovato, che conosco benissimo. Nonostante le difficoltà, noi ci siamo preparati bene. Vogliamo continuare il nostro trend positivo e affermarci sempre di più in questo campionato.»

A testimoniare come il Niscemi si spinge in attacco dall’inizio alla fine, le 6 reti totalizzate in campionato sono arrivate tutte nel secondo tempo, durante il quale i giallorossi dovranno dunque prestare maggiore attenzione in fase di copertura. Ad ogni modo, l’assenza di marcature nella prima metà di gioco non è una questione di freddezza sotto porta.

Il tecnico ospite sostiene: «È dovuto solo alla sfortuna. Il Niscemi ha un approccio alla gara migliore rispetto a tante altre squadre. Se vanno in difficoltà dopo essere passati in svantaggio, è un caso. Provengono da un campionato di Promozione dove hanno sempre imposto il loro gioco, è normale che in Eccellenza questa certezza ti venga a mancare, ma verranno fuori da questo periodo.»

Ad oggi, la Messana è la squadra che nel proprio girone ha messo a segno il numero maggiore di reti in trasferta, ben 5 in 4 giornate, ma migliorare il primato sarà un’impresa più ardua del solito, sia per la voglia di riscatto degli avversari, che per l’emergenza di Mister Cosimini.

Oltre allo squalificato Fragapane, non figureranno tra i convocati Giosuè Bonasera e Sasha Giorgetti, entrambi infortunati. Rientrano dopo un lungo periodo di degenza l’esterno De Gaetano e l’attaccante under Madia.

Nel frattempo l’allenatore dei giallorossi studia la formazione più adatta a impedire il possesso palla avversario e ostruirne le linee di passaggio: «Dobbiamo stare attenti a livello difensivo senza snaturarci. La nostra mentalità rimane offensiva, ma incontriamo una squadra che nel proprio attacco ha le sue caratteristiche più importanti. Ne verrà fuori una grande gara. Abbiamo dei centrocampisti importanti non solo a livello fisico, ma specialmente per la loro dinamicità e intraprendenza. Giocheremo da gruppo coeso, chiunque potrà essere decisivo.»

Ferrara salvaguarderà la porta dietro una linea difensiva a tre ancora da decidere, probabilmente costituita da Mazzola, Rizzo e Tricamo.

Il tecnico vede un grande potenziale nel nuovo under Giulio Bona e non esclude per lui un debutto a breve, ma almeno per ora, salvo sorprese, il giocatore è destinato a partire dalla panchina.

Riguardo il giocatore, Cosimini dichiara: «Come Bona, ci sono tanti under che devono crescere. Allenarsi con la prima squadra è diverso da quando si esce da un settore giovanile. Sono pur sempre dei giocatori interessanti, diamo loro il tempo di formarsi come si deve.»

Sulle fasce Deodato e Sottile sono in vantaggio rispetto a De Gaetano e Sciotto, mentre invece, a completamento del centrocampo, vanno verso la riconferma De Jesús, Biondo e De León.

Infine, a occupare la zona d’attacco sarà la coppia formata da Ezequiel Franchi e dal capocannoniere Antonio Cannavò.

Solo un giro della lancetta più corta e i tifosi del campionato di Eccellenza Sicilia potranno assistere a uno degli incontri più importanti di questa stagione, in cui la Messana lotterà per il quinto risultato utile di fila.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb Usd Messana 1966.