Il congresso, alla presenza del segretario regionale Pierpaolo Montalto, ha rappresentato un momento di confronto politico e organizzativo

MESSINA – Si è svolto sabato 28 novembre, presso la Camera del Lavoro della Cgil di Messina, il congresso costitutivo della Federazione provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra, che ha eletto Ivan Tornesi segretario provinciale. Nel corso del congresso sono stati eletti anche Emanuele La Foresta, in qualità di tesoriere provinciale, e il Collegio di garanzia, composto da Adele Roselli, presidente, Giovanni Tornesi e Federico Lotta componenti.

Il congresso, alla presenza del segretario regionale Pierpaolo Montalto, ha rappresentato un momento di confronto politico e organizzativo tra le iscritte e gli iscritti della provincia, frutto di un percorso di radicamento territoriale avviato nei mesi scorsi.

Particolarmente significativo il luogo che ha ospitato i lavori congressuali. La sede della CGIL non è un luogo neutro: rappresenta la storia delle lotte per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e il terreno di tante battaglie che Sinistra Italiana condivide con il mondo sindacale.

Nella sua relazione introduttiva, Ivan Tornesi ha ripercorso le tappe che hanno portato alla costituzione della Federazione, sottolineando “l’importanza del lavoro svolto in questi mesi per costruire rapporti di collaborazione con le organizzazioni sindacali, le associazioni e le altre forze politiche, anche nella prospettiva della costruzione di una coalizione alternativa alle destre in Sicilia e nel Paese”.

Si legge in una nota: “La costituzione della Federazione risponde alla necessità di dotare il partito di una struttura organizzativa capace di dare pieno respiro alla propria azione politica, consolidare la presenza sui territori e affrontare le prossime scadenze elettorali. Al centro della relazione di Ivan Tornesi e del successivo dibattito congressuale degli iscritti, la giustizia sociale, il diritto al lavoro, la difesa della sanità e della scuola pubblica, l’equità fiscale e la transizione ecologica. Particolare attenzione è stata riservata alle questioni che interessano direttamente il territorio messinese: la lotta contro il Ponte sullo Stretto, il miglioramento delle infrastrutture esistenti, la tutela ambientale, il contrasto alle mafie, lo sport come strumento di partecipazione popolare e di inclusione sociale, lo sviluppo delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale. Una linea politica che pone tra le proprie priorità anche la pace, la solidarietà internazionale e i diritti delle persone migranti”.

Ampio spazio è stato dedicato al lavoro già avviato dai circoli territoriali. “Il Circolo di Messina, costituitosi lo scorso settembre, ha intrapreso sin dalle prime settimane un percorso di ascolto e confronto diretto con le comunità locali, attraverso incontri nei quartieri e nei villaggi e la costruzione di rapporti con associazioni e comitati cittadini. Un lavoro che, insieme alla costituzione del Circolo dell’Area Tirrenica, ha contribuito a creare le condizioni per la nascita della Federazione provinciale”, viene evidenziato.

E ancora: “Dagli interventi è emersa una forte condivisione della necessità di costruire una politica dal basso, capace di raccogliere non soltanto le criticità dei territori, ma anche le loro potenzialità e prospettive di sviluppo, recuperando un rapporto diretto con le persone e contrastando la crescente disaffezione verso la politica. Al centro della discussione congressuale, inoltre, la volontà di estendere la presenza del partito all’intero territorio provinciale, dalla fascia ionica ai Nebrodi, valorizzando le peculiarità delle diverse realtà locali e costruendo una rete stabile di collaborazione e confronto tra i circoli”.

“La costituzione della Federazione provinciale segna dunque l’inizio di una nuova fase politica e organizzativa per Sinistra Italiana nel Messinese, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto, ampliare la partecipazione e costruire proposte politiche a partire dalle esigenze e dalle potenzialità dei territori”, si sottolinea nella nota.