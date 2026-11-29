Successo d’orgoglio per il Messina nella 12ª giornata del campionato di Eccellenza, l’Acireale pericoloso un paio di volte nel primo tempo e annichilito nella ripresa. Espulsi i due allenatori.

MESSINA – Partita dall’alto livello di agonismo quella andata in scena al “Giovanni Celeste” come dodicesima giornata di campionato in Eccellenza. Scontro diretto tra la capolista Messina sul campo ora a 30 punti contro una delle inseguitrici Acireale che ne ha ottenuti 25. Secondo atto dopo quello di Coppa che era terminato 0-0 e aveva visto gli etnei provare a imporre il loro gioco, quest’oggi invece con i tre punti in palio tutt’altro Messina sospinto dal proprio pubblico che comunque ha faticato per trovare la vittoria. Nel primo tempo Coco nega la gioia del gol a Petta con un intervento miracoloso, nella ripresa poi la decide un singolo Oliver Kragl che spara dai venti metri una conclusione imprendibile per Nicolosi. Sfida attesa anche in panchina dove i due vulcanici tecnici lasciano il campo anzitempo, mister Torrisi al 33’ dopo un rigore non concesso su gallo di mano di Petta e conclusione di Langone, Foti nel finale dopo un battibecco con la panchina del Messina.

Acr Messina – Acireale 1-0

Inizio aggressivo dei biancoscudati che nei primi dieci minuti arrivano al tiro con Burzio prima e Sartore dopo, ma le due conclusioni non centrano lo specchio. Al 13’ Sartore salta l’uomo sulla fascia, palla al centro Nicolosi anticipa Kragl arriva sul pallone vagante Burzio che conclude ma è scoordinato e manda alto. Al 28’ si fa male l’arbitro incespicando sul pallone a gioco fermo, si riprende dopo quattro minuti. Punizione calciata in mezzo e Langone colpisce in pieno un difensore che si immola, vibranti proteste in panchina chiedendo rigore e Torrisi ne fa le spese con l’arbitro che gli mostra il rosso. Al 39’ su angolo l’Acireale trova in area Petta che gira, riflesso miracoloso di Coco che tiene la porta inviolata. Concessi quattro minuti di recupero al termine della prima frazione. Al 3’ di questi la conclusione di Kragl debole e facile preda di Nicolosi.

Subito ad inizio ripresa al 47’ Kragl da punizione a centrocampo prova direttamente, Nicolosi torna su suoi passi e riesce ad allungare in angolo. Al 51’ ripartenza del Messina, Sartore entra in area e prova, Nicolosi la toglie dal sette sul primo palo. Messina arrembante in questa fase, al 56’ buon recupero palla alto e Guerriero arriva al limite, sbaglia però la scelte scegliendo di tirare. Al 59’ la rete del vantaggio del Messina se lo inventa Oliver Kragl che spara da 25 metri e insacca alle spalle di Nicolosi. Al 63’ biancoscudati vicinissimi al raddoppio, Burzio porta palla la allarga per Sarao che la piazza ma fa la barba al palo mancano di poco lo specchio. Partita che vive un momento di abbassamento dei ritmi con il Messina che forte del vantaggio smette di spingere ma l’Acireale non si vede mai dalle parti di Coco. Nel finale concessi cinque minuti di recupero, grandi feste e canti dalla tribuna e dalla Curva Sud per il popolo giallorosso che festeggia la vittoria.

Tabellino

Acr Messina 1900 (4-2-3-1): Coco; Noah, Blondett, Sbuttoni, Guerriero; Tanasa, Langone (dal 74’ Zampa); Kragl (dal 88’ Bollino), Burzio (dal 65’ Bonanno), Sartore (dal 65’ Palumbo), Sarao (dal 72’ Varela).

Allenatore: Alfio Torrisi.ù

In panchina: Calabrese, Bontà, Konate, Pellegrino, Bonanno.

Acireale (3-5-2): Nicolosi; Petta, Vaccaro (dal 76’ Belluso), Mollica (dal 76’ Zappalà); Iglio, Etchegoyen, Tayeye, Flores (dal 54’ Lucchese), Gomes (dal 60’ Cocimano); Mokulu, Zerbo (dal 68’ Aguilera).

Allenatore: Salvatore Foti.

In panchina: Spina, Barletta, Sepe, Infantino.

Reti: Kragl 59’ (M).

Arbitro: Iglio di Pistoia. Assistenti: Mirabile di Palermo e Lalomia di Enna.

Ammoniti: Gomes 22’ (A), Flores 29’ (A), Blondett 45+3’ (M), Sbuttoni 86’ (M).

Angoli: 5-3. Recupero: 4’ e 5’.

Espulso Torrisi dalla panchina al 34’,al 86’ espulso Santogatto secondo allenatore del Messina e Foti, allenatore dell’Acireale.