Ecco la pista ciclabile a piazza Cairoli. E c'è la gara per il tratto verso la Passeggiata a mare FOTO - Tempostretto

Qui non servono cordoli perché si tratta di area pedonale. In gara anche la pista "Laguna di Capo Peloro"

MESSINA – Da un lato viale San Martino dall’altro via Tommaso Cannizzaro, compreso il brevissimo tratto della discordia in via dei Mille.

E per congiungerli non si può che passare da piazza Cairoli. Così ora sono state tracciate le linee anche nell’area pedonale.

Proprio ieri, poi, dopo aver sorteggiato le ditte da invitare, con determinazione numero 10342, il Dipartimento Mobilità ha pubblicato l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori del tratto “Cairoli – Stazione – Passeggiata a mare”.

L’importo a base di gara è di 729mila 155 euro.

Stessa procedura per la pista ciclopedonale “Laguna di Capo Peloro”. In questo caso l’importo a base di gara è di 1 milione 412mila 307 euro. Qui i dettagli dei progetti.