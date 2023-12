Pista ciclabile, arrivano i cordoli anche in via Dei Mille... ma solo per pochi metri VIDEO - Tempostretto

Questo breve tratto servirà a collegare la via Tommaso Cannizzaro all'isola pedonale di piazza Cairoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Pochi minuti dopo l’inizio dei lavori in via Dei Mille si è scatenata una bufera sui social. I cordoli a protezione della pista ciclabile sono stati posizionati proprio accanto ai nuovi sensori per i parcheggi, installati per errore dal Comune di Messina. E’ evidente che parcheggi e pista non possono coesistere e questo ha scatenato non poche polemiche. Il sindaco Federico Basile è andato su tutte le furie, annunciando provvedimenti nei confronti di chi non ha vigilato sui lavori pubblici.

Basile: “Un errore grossolano vanifica il nostro lavoro”

“Poi mi dite che sto dimagrendo… Stiamo facendo davvero tante cose in città perché l’idea di migliorarci passa dagli inevitabili, “fastidiosi” ma necessari, cantieri. D’un tratto mi riferiscono di interferenze in una zona di via dei Mille in cui sono stati installati i sensori di parcheggio, che in realtà è tratto di collegamento della pista ciclabile con la via Tommaso Cannizzaro. E qua mi incazzo perché non si può vanificare, per un errore grossolano, un lavoro complesso e straordinario che si sta portando avanti”, ecco cosa ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale il primo cittadino.

A cosa serve il tratto di collegamento di via Dei Mille

Il tratto di collegamento di via Dei Mille, si tratta di poche decine di metri, servirà a collegare la pista ciclabile che termina in via Tommaso Cannizzaro con l’isola pedonale di piazza Cairoli. Un breve tratto che consentirà di dare continuità a tutta la pista ciclabile del centro di Messina, da Villa Dante al viale Boccetta. Ecco come si presentava questa mattina la via Cannizzaro in cui non sono stati ancora posizionati i cordoli, ma solo la segnaletica orizzontale e verticale. Così come è successo per anni, e succede ancora oggi, in via Garibaldi.