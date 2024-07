“Ecco tutte le azioni messe in campo contro la siccità”

Il racconto da parte della giunta Basile, dopo che ieri è stato ottenuto il via libera all’uso di acqua finora destinato ad usi irrigui

di Giuseppe Fontana e Marco Ipsale

“La nostra richiesta è stata accolta”. Il sindaco Federico Basile fa il punto sull’emergenza idrica, dopo la riunione di ieri in Prefettura. Meno acqua a scopo irriguo, di più per alcuni Comuni, tra cui Messina.

“Ci sarà un altro tavolo per individuare i metodi di calcolo della nuova ripartizione – dice Basile -. Ieri abbiamo sottoscritto un principio, non parlato di percentuale. Intanto il Coc avrà una capacità maggiore di risposta, anche di notte, e avremo più autisti per le autobotti. Guardiamo anche i casi specifici, come via Sciva o Salita Ogliastri. In queste settimane abbiamo attivato 3 nuovi pozzi e la prossima settimana ne attiveremo altri 2. Il disagio esiste, la crisi è regionale ma stiamo lavorando in maniera puntuale”.

I tempi

Sui tempi ha risposto il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. “Dipendono dal soggetto attuatore. La nostra richiesta risale a marzo e finalmente ieri abbiamo avuto un ok ufficiale. Ma non è una procedura ordinaria che dovrà passare dagli uffici”.

Quanta acqua manca? “Circa il 30 % – dice Puccio -. Dal Fiumefreddo abbiamo 1.040 litri al secondo rispetto ai 1.400 d’inverno. Le perdite sono al 53 %, per questo si sta lavorando alla rete idrica. Altre riduzioni riguardano anche i pozzi e il rifornimento di 100 litri al secondo da parte di Siciliacque”.

I nuovi pozzi

L’assessore Francesco Caminiti ricorda le azioni messe in campo per mitigare il problema. “Attiviamo nuovi pozzi per la ricerca idrica dei mesi scorsi e potremo avere altri finanziamenti. Non tutta la città è in emergenza idrica, proprio grazie a questi interventi”.

“Ci sono anche altri pozzi in fase di verifica – aggiunge la presidente di Amam, Loredana Bonasera -. Abbiamo censito diverse zone più critiche e stiamo programmando azioni per aiutare i cittadini”.



Per quanto riguarda la perdita di Santa Margherita, “stanno lavorando i tecnici – dice la Bonasera -. Bisogna mettere in sicurezza lo scavo, oggi capiremo se si può fare un intervento tampone o di che tipo, per cercare di alleviare il disagio il più possibile”.