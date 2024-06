Elezioni in 30 Comuni del Messinese, l’affluenza entro le 12

Ecco i dati parziali tra ieri e oggi. E si vota entro le 23

Sfida elettorale nel Messinese: 10 Comuni pronti a eleggere i nuovi amministratori. Dal sito della Regione siciliana abbiamo i dati sull’affluenza riguardo al secondo giorno entro le 12. Si vota anche domenica dalle 7 alle 23. Brolo stacca tutti, per partecipazione, con il 64,65 per cento.

Longi ha il 54,93 per cento di votanti. Mandanici vede come affuenza il 53,34%, Oliveri è al 49,22%, Forza D’Agrò 44,92 per cento, Condrò 59,81%, Rometta al 52,42%, Spadafora al 56,07%, Falcone al 22.73%, Leni 46,27 per cento.

