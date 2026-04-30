 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione

giovedì 30 Aprile 2026 - 12:44

Cacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati.

MESSINA – Corsa a tre anche per la presidenza della terza circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e del 25 maggio. Il centrodestra ha deciso di puntare ancora una volta su Alessandro Cacciotto, presidente uscente in quota Fratelli d’Italia. Lino Cucè è invece il nome scelto da Sud chiama Nord mentre Roberto Smedile è il volto della coalizione di centrosinistra. (In foto Villa Dante, il cuore della terza circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Terza Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Nicola Ferlazzo
  • Fortunato detto Nato Grillo
  • Claudia Minutoli
  • Maria detta Beatrice Morabito
  • Francesco detto Ciccio Strati
  • Valentina Trigomi
  • Giuseppe Vinci
  • Francesco Zaccone

Lega Messina

  • Michelangelo Caliri
  • Salvatore Scianò
  • Salvatore Strazzeri
  • Roberto Calabrò
  • Leonardo Imbesi
  • Tiziana Santacroce
  • Santina Paone
  • Ida Furnari
  • Rosa Porcino

Prima l’Italia

  • Antonino Messina
  • Nino Brigandì
  • Antonio Calì
  • Fabrizio Verdura
  • Francesco Irrera
  • Maria Pecorelli
  • Giovanna Minniti
  • Valeria Trischitta
  • Caterina Villari

Forza Italia

  • Francesco Aglianò
  • Antonio Alessi
  • Carmela D’Amico
  • Maurizio Serranò
  • Gianfranco Interisano
  • Michele Liotta
  • Carmela Metauro
  • Michele Milicia
  • Giovanni Veneziano

Fratelli d’Italia

  • Francesca Buonanti
  • Roberto Cerra
  • Giuliana Currò
  • Mariarosaria Loiacono
  • Manuel Maria Pio Mulè
  • Caterina Puleo
  • Mario Papandrea
  • Antonina Rigano
  • Sebastian Romeo

Cacciotto presidente

  • Letizia Barone
  • Venera Conti
  • Mariano Famà
  • Santo Iannelli
  • Davide La Valle
  • Paolo Messina
  • Valeria Romeo
  • Antonino Scuderi
  • Giuseppe Spuria

Popolari e autonomisti – Grande Sicilia

  • Mario Barresi
  • Angelo Bertino
  • Antonio Cannaò
  • Angela Castagna
  • Antonino Giuffrida
  • Letteria La Fauci
  • Pietro Migliardi
  • Pothupitiya Acharige Shenal Wishmitha
  • Silvia Rosa Zappalà

Noi moderati

  • Giovanni Cento
  • Mariangela Chillè
  • Giuseppe Di Meo
  • Danilo Forestieri
  • Maria Giacobbe
  • Giuseppe Minissale
  • Consolato Morvillo
  • Vera Tiano
  • Gianluca Violi

Democrazia Cristiana – Pri – Partito animalisti

  • Fabio Ballarino
  • Letteria Bombaci
  • Melania Cucinotta
  • Giuseppina Di Pane
  • Isabella Esposito
  • Filippo Mascarese
  • Piercarmine Rizzo
  • Carmelo Truglio
  • Sergio Virgillito

Le liste di Sud chiama Nord

Cucè presidente

  • Giorgio Comandè
  • Daniele Crupi
  • Emilio Cucè
  • Francesco Cucinotta
  • Chiara Grifò
  • Giovanni Imbesi
  • Nunzia Pino
  • Vanessa Scotto
  • Andrea Soffli

Federico per Messina

  • Raimondo Burrascano
  • Martina Casale
  • Fabio Casella
  • Paola Pannuccio
  • Alessandro Scolaro
  • Antonino Salvia
  • Andrea Smiraglia
  • Giovanna Sturniolo
  • Santi Gabriele Trimboli

Sud chiama Nord

  • Mariagrazia Arena
  • Giuseppe Coglitore
  • Andrea Fria
  • Cristian Grillo
  • Giuseppe Lo Surdo
  • Nicoletta Peri
  • Salvatore Pino
  • Mariangela Tricomi
  • Roger Tuzza

Amo Messina

  • Alice Cavarra
  • Tommaso Antonino Cugliandro
  • Placido Currò
  • Biagina Di Stefano
  • Waldemar Gawkowski
  • Stefania Grasso
  • Maurizio La Cava
  • Danilo Noccioli
  • Angela Scuderi

Messina protagonista

  • Ivan Allia
  • Memo Bottari
  • Luigi Chillè
  • Carmelo Costantino
  • Rosa D’Angelo
  • Vanessa Magistro
  • Gaetano Pietrafitta
  • Rosario Sandi
  • Maria Sottile

Liberi e Forti

  • Angelo Giuseppe Abbate
  • Angela Cacciola
  • Filippo Carro
  • Miriam Di Pietro
  • Manuela Maimone
  • Federico Oteri
  • Emanuele Rando
  • Michele Sergi
  • Gianmarco Torre

De Luca sindaco di Sicilia

  • Giuseppe Barbera
  • Maria Bonanno
  • Placido Bonansinga
  • Silvestro Costanzo
  • Orazio Giannetto
  • Giuseppe Iannello
  • Mariagrazia Riggio
  • Antonino Santoro
  • Stella Testa

Basile sindaco di Messina

  • Valentina Bonasera
  • Daniela De Salvo
  • Clara Fabiano
  • Giovanni Florio
  • Vincenzo La Rosa
  • Dario Mercadante
  • Nunzio Signorino
  • Marco Terranova
  • Fabio Traina

Cateno per i giovani

  • Giovanni Bavastrelli
  • Domenico Di Lorenzo
  • Andrea Gugliandolo
  • Maria Lazzara
  • Giuseppina Maglio
  • Alex Vincenzo Marsella
  • Francesca Risitano
  • Antonio Scepis
  • Giulia Trino

Il futuro è adesso

  • Antonino Barca
  • Tiziana Cavallaro
  • Mariateresa Davì
  • Santo Donato
  • Domenico Latella
  • Jessica Laganà
  • Placido Laganà
  • Antonio Manuguerra
  • Giovanni Santamaria

Lavoro e solidarietà

  • Rosaria Abate
  • Miriam Astuto
  • Letterio Barbera
  • Salvatore Borgosano
  • Alessio Gambacorta
  • Aurora Oteri
  • Angela Saija
  • Angelo Salanitro
  • Maria Velardi

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Antonino Di Stefano
  • Hafsa Ennekkar
  • Gianluca Genovese
  • Alfredo Maravinci
  • Pietro Micali
  • Giusy Micalizzi
  • Benedetto Papale
  • Antonino Sciutteri
  • Antonina Smedile

M5S – Controcorrente

  • Nicola Catalano
  • Alessandro Geraci
  • Pietro Gugliandolo
  • Luciano Vezzosi
  • Francesco Buda
  • Eugenia Minutoli
  • Maria Catena De Domenico
  • Santina Di Stefano
  • Tindara Buffo

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