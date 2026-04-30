Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione

Cacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati.
MESSINA – Corsa a tre anche per la presidenza della terza circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e del 25 maggio. Il centrodestra ha deciso di puntare ancora una volta su Alessandro Cacciotto, presidente uscente in quota Fratelli d’Italia. Lino Cucè è invece il nome scelto da Sud chiama Nord mentre Roberto Smedile è il volto della coalizione di centrosinistra. (In foto Villa Dante, il cuore della terza circoscrizione).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Terza Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Nicola Ferlazzo
- Fortunato detto Nato Grillo
- Claudia Minutoli
- Maria detta Beatrice Morabito
- Francesco detto Ciccio Strati
- Valentina Trigomi
- Giuseppe Vinci
- Francesco Zaccone
Lega Messina
- Michelangelo Caliri
- Salvatore Scianò
- Salvatore Strazzeri
- Roberto Calabrò
- Leonardo Imbesi
- Tiziana Santacroce
- Santina Paone
- Ida Furnari
- Rosa Porcino
Prima l’Italia
- Antonino Messina
- Nino Brigandì
- Antonio Calì
- Fabrizio Verdura
- Francesco Irrera
- Maria Pecorelli
- Giovanna Minniti
- Valeria Trischitta
- Caterina Villari
Forza Italia
- Francesco Aglianò
- Antonio Alessi
- Carmela D’Amico
- Maurizio Serranò
- Gianfranco Interisano
- Michele Liotta
- Carmela Metauro
- Michele Milicia
- Giovanni Veneziano
Fratelli d’Italia
- Francesca Buonanti
- Roberto Cerra
- Giuliana Currò
- Mariarosaria Loiacono
- Manuel Maria Pio Mulè
- Caterina Puleo
- Mario Papandrea
- Antonina Rigano
- Sebastian Romeo
Cacciotto presidente
- Letizia Barone
- Venera Conti
- Mariano Famà
- Santo Iannelli
- Davide La Valle
- Paolo Messina
- Valeria Romeo
- Antonino Scuderi
- Giuseppe Spuria
Popolari e autonomisti – Grande Sicilia
- Mario Barresi
- Angelo Bertino
- Antonio Cannaò
- Angela Castagna
- Antonino Giuffrida
- Letteria La Fauci
- Pietro Migliardi
- Pothupitiya Acharige Shenal Wishmitha
- Silvia Rosa Zappalà
Noi moderati
- Giovanni Cento
- Mariangela Chillè
- Giuseppe Di Meo
- Danilo Forestieri
- Maria Giacobbe
- Giuseppe Minissale
- Consolato Morvillo
- Vera Tiano
- Gianluca Violi
Democrazia Cristiana – Pri – Partito animalisti
- Fabio Ballarino
- Letteria Bombaci
- Melania Cucinotta
- Giuseppina Di Pane
- Isabella Esposito
- Filippo Mascarese
- Piercarmine Rizzo
- Carmelo Truglio
- Sergio Virgillito
Le liste di Sud chiama Nord
Cucè presidente
- Giorgio Comandè
- Daniele Crupi
- Emilio Cucè
- Francesco Cucinotta
- Chiara Grifò
- Giovanni Imbesi
- Nunzia Pino
- Vanessa Scotto
- Andrea Soffli
Federico per Messina
- Raimondo Burrascano
- Martina Casale
- Fabio Casella
- Paola Pannuccio
- Alessandro Scolaro
- Antonino Salvia
- Andrea Smiraglia
- Giovanna Sturniolo
- Santi Gabriele Trimboli
Sud chiama Nord
- Mariagrazia Arena
- Giuseppe Coglitore
- Andrea Fria
- Cristian Grillo
- Giuseppe Lo Surdo
- Nicoletta Peri
- Salvatore Pino
- Mariangela Tricomi
- Roger Tuzza
Amo Messina
- Alice Cavarra
- Tommaso Antonino Cugliandro
- Placido Currò
- Biagina Di Stefano
- Waldemar Gawkowski
- Stefania Grasso
- Maurizio La Cava
- Danilo Noccioli
- Angela Scuderi
Messina protagonista
- Ivan Allia
- Memo Bottari
- Luigi Chillè
- Carmelo Costantino
- Rosa D’Angelo
- Vanessa Magistro
- Gaetano Pietrafitta
- Rosario Sandi
- Maria Sottile
Liberi e Forti
- Angelo Giuseppe Abbate
- Angela Cacciola
- Filippo Carro
- Miriam Di Pietro
- Manuela Maimone
- Federico Oteri
- Emanuele Rando
- Michele Sergi
- Gianmarco Torre
De Luca sindaco di Sicilia
- Giuseppe Barbera
- Maria Bonanno
- Placido Bonansinga
- Silvestro Costanzo
- Orazio Giannetto
- Giuseppe Iannello
- Mariagrazia Riggio
- Antonino Santoro
- Stella Testa
Basile sindaco di Messina
- Valentina Bonasera
- Daniela De Salvo
- Clara Fabiano
- Giovanni Florio
- Vincenzo La Rosa
- Dario Mercadante
- Nunzio Signorino
- Marco Terranova
- Fabio Traina
Cateno per i giovani
- Giovanni Bavastrelli
- Domenico Di Lorenzo
- Andrea Gugliandolo
- Maria Lazzara
- Giuseppina Maglio
- Alex Vincenzo Marsella
- Francesca Risitano
- Antonio Scepis
- Giulia Trino
Il futuro è adesso
- Antonino Barca
- Tiziana Cavallaro
- Mariateresa Davì
- Santo Donato
- Domenico Latella
- Jessica Laganà
- Placido Laganà
- Antonio Manuguerra
- Giovanni Santamaria
Lavoro e solidarietà
- Rosaria Abate
- Miriam Astuto
- Letterio Barbera
- Salvatore Borgosano
- Alessio Gambacorta
- Aurora Oteri
- Angela Saija
- Angelo Salanitro
- Maria Velardi
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Antonino Di Stefano
- Hafsa Ennekkar
- Gianluca Genovese
- Alfredo Maravinci
- Pietro Micali
- Giusy Micalizzi
- Benedetto Papale
- Antonino Sciutteri
- Antonina Smedile
M5S – Controcorrente
- Nicola Catalano
- Alessandro Geraci
- Pietro Gugliandolo
- Luciano Vezzosi
- Francesco Buda
- Eugenia Minutoli
- Maria Catena De Domenico
- Santina Di Stefano
- Tindara Buffo