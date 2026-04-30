Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione

Cacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati.

MESSINA – Corsa a tre anche per la presidenza della terza circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e del 25 maggio. Il centrodestra ha deciso di puntare ancora una volta su Alessandro Cacciotto, presidente uscente in quota Fratelli d’Italia. Lino Cucè è invece il nome scelto da Sud chiama Nord mentre Roberto Smedile è il volto della coalizione di centrosinistra. (In foto Villa Dante, il cuore della terza circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Terza Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Nicola Ferlazzo

Fortunato detto Nato Grillo

Claudia Minutoli

Maria detta Beatrice Morabito

Francesco detto Ciccio Strati

Valentina Trigomi

Giuseppe Vinci

Francesco Zaccone

Lega Messina

Michelangelo Caliri

Salvatore Scianò

Salvatore Strazzeri

Roberto Calabrò

Leonardo Imbesi

Tiziana Santacroce

Santina Paone

Ida Furnari

Rosa Porcino

Prima l’Italia

Antonino Messina

Nino Brigandì

Antonio Calì

Fabrizio Verdura

Francesco Irrera

Maria Pecorelli

Giovanna Minniti

Valeria Trischitta

Caterina Villari

Forza Italia

Francesco Aglianò

Antonio Alessi

Carmela D’Amico

Maurizio Serranò

Gianfranco Interisano

Michele Liotta

Carmela Metauro

Michele Milicia

Giovanni Veneziano

Fratelli d’Italia

Francesca Buonanti

Roberto Cerra

Giuliana Currò

Mariarosaria Loiacono

Manuel Maria Pio Mulè

Caterina Puleo

Mario Papandrea

Antonina Rigano

Sebastian Romeo

Cacciotto presidente

Letizia Barone

Venera Conti

Mariano Famà

Santo Iannelli

Davide La Valle

Paolo Messina

Valeria Romeo

Antonino Scuderi

Giuseppe Spuria

Popolari e autonomisti – Grande Sicilia

Mario Barresi

Angelo Bertino

Antonio Cannaò

Angela Castagna

Antonino Giuffrida

Letteria La Fauci

Pietro Migliardi

Pothupitiya Acharige Shenal Wishmitha

Silvia Rosa Zappalà

Noi moderati

Giovanni Cento

Mariangela Chillè

Giuseppe Di Meo

Danilo Forestieri

Maria Giacobbe

Giuseppe Minissale

Consolato Morvillo

Vera Tiano

Gianluca Violi

Democrazia Cristiana – Pri – Partito animalisti

Fabio Ballarino

Letteria Bombaci

Melania Cucinotta

Giuseppina Di Pane

Isabella Esposito

Filippo Mascarese

Piercarmine Rizzo

Carmelo Truglio

Sergio Virgillito

Le liste di Sud chiama Nord

Cucè presidente

Giorgio Comandè

Daniele Crupi

Emilio Cucè

Francesco Cucinotta

Chiara Grifò

Giovanni Imbesi

Nunzia Pino

Vanessa Scotto

Andrea Soffli

Federico per Messina

Raimondo Burrascano

Martina Casale

Fabio Casella

Paola Pannuccio

Alessandro Scolaro

Antonino Salvia

Andrea Smiraglia

Giovanna Sturniolo

Santi Gabriele Trimboli

Sud chiama Nord

Mariagrazia Arena

Giuseppe Coglitore

Andrea Fria

Cristian Grillo

Giuseppe Lo Surdo

Nicoletta Peri

Salvatore Pino

Mariangela Tricomi

Roger Tuzza

Amo Messina

Alice Cavarra

Tommaso Antonino Cugliandro

Placido Currò

Biagina Di Stefano

Waldemar Gawkowski

Stefania Grasso

Maurizio La Cava

Danilo Noccioli

Angela Scuderi

Messina protagonista

Ivan Allia

Memo Bottari

Luigi Chillè

Carmelo Costantino

Rosa D’Angelo

Vanessa Magistro

Gaetano Pietrafitta

Rosario Sandi

Maria Sottile

Liberi e Forti

Angelo Giuseppe Abbate

Angela Cacciola

Filippo Carro

Miriam Di Pietro

Manuela Maimone

Federico Oteri

Emanuele Rando

Michele Sergi

Gianmarco Torre

De Luca sindaco di Sicilia

Giuseppe Barbera

Maria Bonanno

Placido Bonansinga

Silvestro Costanzo

Orazio Giannetto

Giuseppe Iannello

Mariagrazia Riggio

Antonino Santoro

Stella Testa

Basile sindaco di Messina

Valentina Bonasera

Daniela De Salvo

Clara Fabiano

Giovanni Florio

Vincenzo La Rosa

Dario Mercadante

Nunzio Signorino

Marco Terranova

Fabio Traina

Cateno per i giovani

Giovanni Bavastrelli

Domenico Di Lorenzo

Andrea Gugliandolo

Maria Lazzara

Giuseppina Maglio

Alex Vincenzo Marsella

Francesca Risitano

Antonio Scepis

Giulia Trino

Il futuro è adesso

Antonino Barca

Tiziana Cavallaro

Mariateresa Davì

Santo Donato

Domenico Latella

Jessica Laganà

Placido Laganà

Antonio Manuguerra

Giovanni Santamaria

Lavoro e solidarietà

Rosaria Abate

Miriam Astuto

Letterio Barbera

Salvatore Borgosano

Alessio Gambacorta

Aurora Oteri

Angela Saija

Angelo Salanitro

Maria Velardi

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Antonino Di Stefano

Hafsa Ennekkar

Gianluca Genovese

Alfredo Maravinci

Pietro Micali

Giusy Micalizzi

Benedetto Papale

Antonino Sciutteri

Antonina Smedile

M5S – Controcorrente