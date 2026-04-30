 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione

giovedì 30 Aprile 2026 - 13:00

Sfida a tre per la presidenza tra Renato Coletta, Nicola Cucinotta e Santi Cannavò: tutti i nomi dei candidati.

MESSINA – Alla quarta circoscrizione non c’è il presidente uscente tra i candidati. Matteo Grasso, infatti, è candidato al Consiglio comunale nelle liste legate a Federico Basile. Al suo posto Sud chiama Nord ha scelto Renato Coletta come candidato presidente. Il centrodestra e il centrosinistra, invece, hanno scelto rispettivamente Nicola Cucinotta e Santi Cannavò. (Nella foto: l’isola pedonale del Viale San Martino, cuore commerciale della città e della quarta circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quarta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Roberto Aquila Calabrò
  • Mariagrazia Camiolo
  • Marco Capilli
  • Silvia Laudioni
  • Michele Nicolosi
  • Marco Parisi
  • Emilio Puglisi Allegra
  • Medrano Erica Jane Scarfi

Nicola Cucinotta presidente

  • Francesco Melita
  • Armando Falliti
  • Giovanni Foti
  • Consuelo Pavone
  • Francesco Barrile
  • Nicola Cucinotta
  • Natascha Bruschetta
  • Giuliana Puleo
  • Mariagrazia Di Pietro

Prima l’Italia

  • Gaetano Ingemi
  • Gabriele Bertuccio
  • Maddalena Mannino
  • Samuele D’Arrigo
  • Marco Prestipino
  • Roberta Scianò
  • Maria Spinella
  • Patrizia Squadrito
  • Lisa Caruso

Forza Italia

  • Antonino Benassai
  • Luigi Barbera
  • Fernanda Caliò
  • Orazio Crisafulli
  • Giuseppe Cucinotta
  • Pasquale Freni
  • Angela Monforte
  • Rosaria Oliveri
  • Giovanni Oteri

Fratelli d’Italia

  • Vincenzo Dario Cama
  • Christian Cardullo
  • Tommaso D’Emilio
  • Rosanna Giliberti detta Giliberto
  • Federico Livoti
  • Gianmarco Luzza
  • Smeralda Milioti
  • Patrizia Sgroi
  • Pietro Zanghì

Popolari e Autonomisti

  • Andrea Costa detto Bellamacina
  • Patrizia Bongiovanni
  • Giovanna Grassi
  • Renato Guglielmo
  • Andrea Migliardo detto Migliardi
  • Francesca Orlando
  • Giuseppe Puglisi detto Peppe
  • Ugo Rinaldi
  • Giovanni Villari

Dc-Pri-Partito Animalista

  • Giuseppina Di Pane
  • Saverio La Torre
  • Clelia Marina Magazzù
  • Santina Oliveri
  • Sebastiano Alex Siracusa
  • Orazio Sturniolo
  • Giovanni Antonio Lando

Le liste di Sud chiama Nord

Coletta presidente

  • Sarah Calogero
  • Lorenzo Cardullo
  • Renato Coletta
  • Annunziata Crupi
  • Alessio Cucinotta
  • Maria Nocera
  • Antonino Nunnari
  • Serena Scianò
  • Concetta Tavilla

Federico per Messina

  • Angela Armeli
  • Maria Assenzio
  • Rosanna Bosco
  • Assunta Cavallaro
  • Angelo Mazzullo
  • Biagio Milano
  • Giovanni Puleo
  • Giuseppe Scuderi
  • Gabriele Santi Trimboli

Sud chiama Nord

  • Maurizio Buscema
  • Filippo Cadili
  • Grazia Calabrò
  • Daniele Caliri
  • Edoardo Franza
  • Antonino Iannello
  • Serafina Liddo detta Sonia
  • Santa Manganaro detta Santina
  • Santa Spoto detta Sanny

Amo Messina

  • Vincenza Bonina
  • Maria Claudia Davì
  • Roberta Falliti
  • Alessandra Ficara
  • Letteria Azzurra Gentile
  • Sebastiano Oliva
  • Davide Oteri
  • Valentina Silipigni
  • Rosario Luigi Ventriglia

Messina protagonista

  • Francesco Buonasera
  • Francesco Celi
  • Tamara Di Dio
  • Stefano Fabio
  • Bianca Favaloro
  • Maura Galletta
  • Francesco Lisciotto
  • Salvatore Marino
  • Simone Parisi

Liberi e forti

  • Simona Arasi
  • Gabriele Capizzoto
  • Maurizio Guanta
  • Maria Guarnera
  • Nicola Lauro
  • Orazio Salvatore Ravidà
  • Marco Scadurra
  • Anna Stracquadaini
  • Carmelo Todaro

De Luca sindaco di Sicilia

  • Simona Bronchi
  • Rosario Calogero
  • Nazzarena Cavò
  • Gabriele Lizio
  • Pierluca Mannelli
  • Chiara Musicò
  • Giorgio Rapisarda
  • Vincenza Restuccia
  • Rosario Tintura

Basile sindaco di Messina

  • Giovanni Bicchieri
  • Daniela Cavallaro
  • Catherine Italia Gonda
  • Federica Raffa
  • Jessica Rizzo
  • Davide Todaro
  • Gianmaria Trifirò
  • Giuseppe Valenti
  • Francesca Zappavigna

Il futuro è adesso

  • Carlo Bottari
  • Alice Cavarra
  • Cristian Conti Taguali
  • Luciana Discolpa
  • Maria Della Torre
  • Miriam Di Pietro
  • Palma Minissale
  • Antonino Molonia
  • Fabio Palmieri

Cateno per i giovani

  • Aurora Fallanca
  • Deneb Federico Famà
  • Riccardo Irrera
  • Gabriele La Corte
  • Fabrizio La Rosa
  • Teresa Picciolo
  • Erika Siclari
  • Sharon Vincenza Tartaro
  • Ludovica Zona

Lavoro e solidarietà

  • Chiara Barbera
  • Martina Cannavò
  • Ambra Cosio
  • Touria Fahmi
  • Gianluca La Spada
  • Margherita Liotta
  • Vittoria Materia
  • Gabriele Merlino
  • Maria Mondo

Orgoglio messinese

  • Patrizia Corso
  • Valentina De Francesco
  • Concetta Emmi
  • Giorgio Finocchiaro
  • Giuseppe Giamboi
  • Chiara Rando
  • Giovanna Reale
  • Michele Vesto
  • Giuseppe Vicari

La politica del fare

  • Maria Bonanno
  • Flavia Interdonato
  • Mario Erique Di Fazio
  • Nunziata Diofebi
  • Angela Gerbino
  • Alessio Gringeri
  • Jessica Laganà
  • Placido Laganà
  • Sabrina Palumbo

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Filippo Alessi
  • Alice Anastasi
  • Emanuele Carlo
  • Azzurra Fucile
  • Silvia Gheza
  • Fausto Omero
  • Placido Smedile
  • Salvatore Soraci
  • Giuseppe Wrzy detto Virzì

M5S – Controcorrente

  • Domenico Gabriele Ferrante
  • Dario Lombardo
  • Ivan Trischitta
  • Nicola Lo Bue
  • Francesco Marco Suria
  • Giacomo Calzavara
  • Iolanda Borzì
  • Giuseppa Gemellaro
  • Ada Di Per

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Rimpasto di Schifani con 3 nuovi assessori, Amata (per ora) rimane in Giunta
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED