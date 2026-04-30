Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione

Sfida a tre per la presidenza tra Renato Coletta, Nicola Cucinotta e Santi Cannavò: tutti i nomi dei candidati.

MESSINA – Alla quarta circoscrizione non c’è il presidente uscente tra i candidati. Matteo Grasso, infatti, è candidato al Consiglio comunale nelle liste legate a Federico Basile. Al suo posto Sud chiama Nord ha scelto Renato Coletta come candidato presidente. Il centrodestra e il centrosinistra, invece, hanno scelto rispettivamente Nicola Cucinotta e Santi Cannavò. (Nella foto: l’isola pedonale del Viale San Martino, cuore commerciale della città e della quarta circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quarta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Roberto Aquila Calabrò

Mariagrazia Camiolo

Marco Capilli

Silvia Laudioni

Michele Nicolosi

Marco Parisi

Emilio Puglisi Allegra

Medrano Erica Jane Scarfi

Nicola Cucinotta presidente

Francesco Melita

Armando Falliti

Giovanni Foti

Consuelo Pavone

Francesco Barrile

Nicola Cucinotta

Natascha Bruschetta

Giuliana Puleo

Mariagrazia Di Pietro

Prima l’Italia

Gaetano Ingemi

Gabriele Bertuccio

Maddalena Mannino

Samuele D’Arrigo

Marco Prestipino

Roberta Scianò

Maria Spinella

Patrizia Squadrito

Lisa Caruso

Forza Italia

Antonino Benassai

Luigi Barbera

Fernanda Caliò

Orazio Crisafulli

Giuseppe Cucinotta

Pasquale Freni

Angela Monforte

Rosaria Oliveri

Giovanni Oteri

Fratelli d’Italia

Vincenzo Dario Cama

Christian Cardullo

Tommaso D’Emilio

Rosanna Giliberti detta Giliberto

Federico Livoti

Gianmarco Luzza

Smeralda Milioti

Patrizia Sgroi

Pietro Zanghì

Popolari e Autonomisti

Andrea Costa detto Bellamacina

Patrizia Bongiovanni

Giovanna Grassi

Renato Guglielmo

Andrea Migliardo detto Migliardi

Francesca Orlando

Giuseppe Puglisi detto Peppe

Ugo Rinaldi

Giovanni Villari

Dc-Pri-Partito Animalista

Giuseppina Di Pane

Saverio La Torre

Clelia Marina Magazzù

Santina Oliveri

Sebastiano Alex Siracusa

Orazio Sturniolo

Giovanni Antonio Lando

Le liste di Sud chiama Nord

Coletta presidente

Sarah Calogero

Lorenzo Cardullo

Renato Coletta

Annunziata Crupi

Alessio Cucinotta

Maria Nocera

Antonino Nunnari

Serena Scianò

Concetta Tavilla

Federico per Messina

Angela Armeli

Maria Assenzio

Rosanna Bosco

Assunta Cavallaro

Angelo Mazzullo

Biagio Milano

Giovanni Puleo

Giuseppe Scuderi

Gabriele Santi Trimboli

Sud chiama Nord

Maurizio Buscema

Filippo Cadili

Grazia Calabrò

Daniele Caliri

Edoardo Franza

Antonino Iannello

Serafina Liddo detta Sonia

Santa Manganaro detta Santina

Santa Spoto detta Sanny

Amo Messina

Vincenza Bonina

Maria Claudia Davì

Roberta Falliti

Alessandra Ficara

Letteria Azzurra Gentile

Sebastiano Oliva

Davide Oteri

Valentina Silipigni

Rosario Luigi Ventriglia

Messina protagonista

Francesco Buonasera

Francesco Celi

Tamara Di Dio

Stefano Fabio

Bianca Favaloro

Maura Galletta

Francesco Lisciotto

Salvatore Marino

Simone Parisi

Liberi e forti

Simona Arasi

Gabriele Capizzoto

Maurizio Guanta

Maria Guarnera

Nicola Lauro

Orazio Salvatore Ravidà

Marco Scadurra

Anna Stracquadaini

Carmelo Todaro

De Luca sindaco di Sicilia

Simona Bronchi

Rosario Calogero

Nazzarena Cavò

Gabriele Lizio

Pierluca Mannelli

Chiara Musicò

Giorgio Rapisarda

Vincenza Restuccia

Rosario Tintura

Basile sindaco di Messina

Giovanni Bicchieri

Daniela Cavallaro

Catherine Italia Gonda

Federica Raffa

Jessica Rizzo

Davide Todaro

Gianmaria Trifirò

Giuseppe Valenti

Francesca Zappavigna

Il futuro è adesso

Carlo Bottari

Alice Cavarra

Cristian Conti Taguali

Luciana Discolpa

Maria Della Torre

Miriam Di Pietro

Palma Minissale

Antonino Molonia

Fabio Palmieri

Cateno per i giovani

Aurora Fallanca

Deneb Federico Famà

Riccardo Irrera

Gabriele La Corte

Fabrizio La Rosa

Teresa Picciolo

Erika Siclari

Sharon Vincenza Tartaro

Ludovica Zona

Lavoro e solidarietà

Chiara Barbera

Martina Cannavò

Ambra Cosio

Touria Fahmi

Gianluca La Spada

Margherita Liotta

Vittoria Materia

Gabriele Merlino

Maria Mondo

Orgoglio messinese

Patrizia Corso

Valentina De Francesco

Concetta Emmi

Giorgio Finocchiaro

Giuseppe Giamboi

Chiara Rando

Giovanna Reale

Michele Vesto

Giuseppe Vicari

La politica del fare

Maria Bonanno

Flavia Interdonato

Mario Erique Di Fazio

Nunziata Diofebi

Angela Gerbino

Alessio Gringeri

Jessica Laganà

Placido Laganà

Sabrina Palumbo

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Filippo Alessi

Alice Anastasi

Emanuele Carlo

Azzurra Fucile

Silvia Gheza

Fausto Omero

Placido Smedile

Salvatore Soraci

Giuseppe Wrzy detto Virzì

M5S – Controcorrente