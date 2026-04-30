Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione

Sfida a tre per la presidenza tra Renato Coletta, Nicola Cucinotta e Santi Cannavò: tutti i nomi dei candidati.
MESSINA – Alla quarta circoscrizione non c’è il presidente uscente tra i candidati. Matteo Grasso, infatti, è candidato al Consiglio comunale nelle liste legate a Federico Basile. Al suo posto Sud chiama Nord ha scelto Renato Coletta come candidato presidente. Il centrodestra e il centrosinistra, invece, hanno scelto rispettivamente Nicola Cucinotta e Santi Cannavò. (Nella foto: l’isola pedonale del Viale San Martino, cuore commerciale della città e della quarta circoscrizione).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quarta Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Roberto Aquila Calabrò
- Mariagrazia Camiolo
- Marco Capilli
- Silvia Laudioni
- Michele Nicolosi
- Marco Parisi
- Emilio Puglisi Allegra
- Medrano Erica Jane Scarfi
Nicola Cucinotta presidente
- Francesco Melita
- Armando Falliti
- Giovanni Foti
- Consuelo Pavone
- Francesco Barrile
- Nicola Cucinotta
- Natascha Bruschetta
- Giuliana Puleo
- Mariagrazia Di Pietro
Prima l’Italia
- Gaetano Ingemi
- Gabriele Bertuccio
- Maddalena Mannino
- Samuele D’Arrigo
- Marco Prestipino
- Roberta Scianò
- Maria Spinella
- Patrizia Squadrito
- Lisa Caruso
Forza Italia
- Antonino Benassai
- Luigi Barbera
- Fernanda Caliò
- Orazio Crisafulli
- Giuseppe Cucinotta
- Pasquale Freni
- Angela Monforte
- Rosaria Oliveri
- Giovanni Oteri
Fratelli d’Italia
- Vincenzo Dario Cama
- Christian Cardullo
- Tommaso D’Emilio
- Rosanna Giliberti detta Giliberto
- Federico Livoti
- Gianmarco Luzza
- Smeralda Milioti
- Patrizia Sgroi
- Pietro Zanghì
Popolari e Autonomisti
- Andrea Costa detto Bellamacina
- Patrizia Bongiovanni
- Giovanna Grassi
- Renato Guglielmo
- Andrea Migliardo detto Migliardi
- Francesca Orlando
- Giuseppe Puglisi detto Peppe
- Ugo Rinaldi
- Giovanni Villari
Dc-Pri-Partito Animalista
- Giuseppina Di Pane
- Saverio La Torre
- Clelia Marina Magazzù
- Santina Oliveri
- Sebastiano Alex Siracusa
- Orazio Sturniolo
- Giovanni Antonio Lando
Le liste di Sud chiama Nord
Coletta presidente
- Sarah Calogero
- Lorenzo Cardullo
- Renato Coletta
- Annunziata Crupi
- Alessio Cucinotta
- Maria Nocera
- Antonino Nunnari
- Serena Scianò
- Concetta Tavilla
Federico per Messina
- Angela Armeli
- Maria Assenzio
- Rosanna Bosco
- Assunta Cavallaro
- Angelo Mazzullo
- Biagio Milano
- Giovanni Puleo
- Giuseppe Scuderi
- Gabriele Santi Trimboli
Sud chiama Nord
- Maurizio Buscema
- Filippo Cadili
- Grazia Calabrò
- Daniele Caliri
- Edoardo Franza
- Antonino Iannello
- Serafina Liddo detta Sonia
- Santa Manganaro detta Santina
- Santa Spoto detta Sanny
Amo Messina
- Vincenza Bonina
- Maria Claudia Davì
- Roberta Falliti
- Alessandra Ficara
- Letteria Azzurra Gentile
- Sebastiano Oliva
- Davide Oteri
- Valentina Silipigni
- Rosario Luigi Ventriglia
Messina protagonista
- Francesco Buonasera
- Francesco Celi
- Tamara Di Dio
- Stefano Fabio
- Bianca Favaloro
- Maura Galletta
- Francesco Lisciotto
- Salvatore Marino
- Simone Parisi
Liberi e forti
- Simona Arasi
- Gabriele Capizzoto
- Maurizio Guanta
- Maria Guarnera
- Nicola Lauro
- Orazio Salvatore Ravidà
- Marco Scadurra
- Anna Stracquadaini
- Carmelo Todaro
De Luca sindaco di Sicilia
- Simona Bronchi
- Rosario Calogero
- Nazzarena Cavò
- Gabriele Lizio
- Pierluca Mannelli
- Chiara Musicò
- Giorgio Rapisarda
- Vincenza Restuccia
- Rosario Tintura
Basile sindaco di Messina
- Giovanni Bicchieri
- Daniela Cavallaro
- Catherine Italia Gonda
- Federica Raffa
- Jessica Rizzo
- Davide Todaro
- Gianmaria Trifirò
- Giuseppe Valenti
- Francesca Zappavigna
Il futuro è adesso
- Carlo Bottari
- Alice Cavarra
- Cristian Conti Taguali
- Luciana Discolpa
- Maria Della Torre
- Miriam Di Pietro
- Palma Minissale
- Antonino Molonia
- Fabio Palmieri
Cateno per i giovani
- Aurora Fallanca
- Deneb Federico Famà
- Riccardo Irrera
- Gabriele La Corte
- Fabrizio La Rosa
- Teresa Picciolo
- Erika Siclari
- Sharon Vincenza Tartaro
- Ludovica Zona
Lavoro e solidarietà
- Chiara Barbera
- Martina Cannavò
- Ambra Cosio
- Touria Fahmi
- Gianluca La Spada
- Margherita Liotta
- Vittoria Materia
- Gabriele Merlino
- Maria Mondo
Orgoglio messinese
- Patrizia Corso
- Valentina De Francesco
- Concetta Emmi
- Giorgio Finocchiaro
- Giuseppe Giamboi
- Chiara Rando
- Giovanna Reale
- Michele Vesto
- Giuseppe Vicari
La politica del fare
- Maria Bonanno
- Flavia Interdonato
- Mario Erique Di Fazio
- Nunziata Diofebi
- Angela Gerbino
- Alessio Gringeri
- Jessica Laganà
- Placido Laganà
- Sabrina Palumbo
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Filippo Alessi
- Alice Anastasi
- Emanuele Carlo
- Azzurra Fucile
- Silvia Gheza
- Fausto Omero
- Placido Smedile
- Salvatore Soraci
- Giuseppe Wrzy detto Virzì
M5S – Controcorrente
- Domenico Gabriele Ferrante
- Dario Lombardo
- Ivan Trischitta
- Nicola Lo Bue
- Francesco Marco Suria
- Giacomo Calzavara
- Iolanda Borzì
- Giuseppa Gemellaro
- Ada Di Per