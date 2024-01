Elisa ad ‘Affari tuoi’ e il sogno realizzato. Tutta S. Teresa di Riva incollata alla tv a fare il tifo per lei

Vinti 30mila euro. "Aiuteranno per l'anno di studio all'estero di mia figlia. E' stata una esperienza indimenticabile che mi ha arricchita più della vincita"

S. TERESA DI RIVA – “All’inizio ho pensato fosse uno scherzo, poi tutto è diventato realtà. Conoscere Amadeus, tutto lo staff di affari tuoi e amici in tutte le regioni d’Italia, ha reso questa esperienza indimenticabile che mi ha arricchita ancor più della vincita. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. Un’emozione indescrivibile”. Elisa Ballisto ha da poco concluso la sua partecipazione ad Affare tuoi, il programma preserale di Rai 1 condotto da Amadeus.

Ha giocato insieme alla sorella, Graziella. E tra offerte del “dottore” cambi non accettati hanno portato a casa 30mila euro, con il loro numero “14”. “Una somma importante – ha detto in trasmissione Elisa – che consentirà a mia figlia di realizzare il sogno di poter trascorrere il quarto anno delle superiori all’estero, negli Usa, per studiare”.

Sembrava una serata d’altri tempi, iniziata con il tam tam su facebook che annunciava la partecipazione di Elisa al gioco (nei giorni precedenti aveva rappresentato la regione Sicilia). E tutto il paese, poco meno di 10mila anime, a seguirla sulla rete ammiraglia della Rai, a fare il tifo per lei. “E’ vero, tutto il paese – dice Melina Patanè, Presidente dell’ “Associazione Riva d’Arte, il paese di fronte al mare” – è stato davanti agli schemi. Oltre le meritate congratulazioni, anche i ringraziamenti perché sentire il nome di S. Teresa di Riva ogni volta era emozionante”. Tanti i complimenti e le congratulazioni. Soprattutto attraverso i social. Ed anche attraverso la pagina social del compagno, Roberto Cicala, assessore al Comune di Messina. Il suo terzo tifoso, dopo la figlia e mamma Rita, che segue ogni sera la trasmissione e che Amadeus ha salutato affettuosamente nel corso della puntata.