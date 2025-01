Emergenza casa a Messina, “troppe famiglie in attesa”

L'appello dell’avvocata Annalisa Giacobbe indirizzato alle istituzioni. Oggi incontro del sindaco con i vertici Iacp sulle abitazioni di San Giovannello

MESSINA – In questi giorni è stata messa in evidenza la firma del Piano immobili pubblici, con protagonisti il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il sindaco Federico Basile e la direttrice del Demanio Alessandra dal Verme. Un’opportunità da non perdere nel segno della rigenerazione urbana, con il recupero in primis delle ex caserme Masotto e Nervesa. Nel frattempo, ha lanciato un appello l’avvocata Annalisa Giacobbe, che assiste diverse persone con disagio abitativo: “Sono consapevole che sia fondamentale la pianificazione a medio e lungo termine che permetta di proiettare la città di Messina nel futuro, facendo rete tra gli enti e sistema tra le pubbliche amministrazioni, coordinando i servizi e rendendo accessibili, più verdi e inclusivi, gli spazi pubblici. Al contempo, però, non posso celare la mia preoccupazione per le tante, troppe famiglie che ancora attendono di avere un tetto sopra la testa”.

Continua la legale: “Famiglie come quella della signora Mara Rolla che, con i suoi sei figli (4 con disabilità, n.d.r.), aspetta da mesi l’assegnazione di un appartamento. Abitazione che, in sede di accettazione, avevano assicurato che sarebbe arrivata entro settembre (a marzo, però, un’abitazione è stata rifiutata perché ritenuta non idonea, n.d.r.). Dopo oltre quattro mesi da quella data, nessuna risposta è ancora arrivata. Le case di San Giovannello paiono oggi cantieri abbandonati e le promesse fatte in passato sembrano un miraggio”.

Proprio sulle case Iacp di San Giovannello incontro in programma oggi tra il sindaco Federico Basile e i vertici dell’Istituto autonomo case popolari.

Articoli correlati