Emissioni sonore, cambiano gli orari e i limiti per i locali in città: la deroga fino a Capodanno

Basile e Finocchiaro: "Provvedimento temporaneo. Rendiamo la città più attrattiva ma lavoriamo tutti insieme per raggiungere un equilibrio"

MESSINA – Con un’ordinanza di ieri, venerdì 20 dicembre, il sindaco Federico Basile ha disposto una deroga per i locali cittadini che avranno la possibilità di effettuare emissioni sonore in orari diversi rispetto al solito. Una scelta che varrà dal 24 al 31 dicembre, per favorire le iniziative nel periodo natalizio e andare incontro ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e i locali di pubblico spettacolo.

Nella delibera si legge: “I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno facoltà di potere effettuare emissioni sonore, dalle ore 21.00 sino alle ore 01.00, dal 24 al 30 dicembre 2024; e per la notte di Capodanno del 31 dicembre 2024, dalle ore 21.00 alle ore 01.30 del 1° gennaio 2025. Ai titolari di locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.45, dal 24 al 30 dicembre 2024; mentre per la notte di Capodanno del 31 dicembre 2024, dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del 1° gennaio 2025”.

L’ordinanza invita altresì gli operatori economici del settore a rispettare l’obbligatorietà dei limiti massimi determinati dalle norme in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico; dal dovere garantire che i locali siano insonorizzati, all’ essere muniti di apposita perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, attestante la valutazione di impatto acustico.

Basaile e Finocchiaro: “Raggiungeremo l’equilibrio”

Il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro hanno spiegato: “Il provvedimento emanato in via eccezionale e temporaneo, in occasione di queste ormai imminenti festività natalizie rappresenta una ulteriore misura di attuazione della nostra azione amministrativa volta sia a rendere la città sempre più attrattiva e centro di aggregazione, non soltanto per il variegato programma di iniziative promosse nell’ambito del cartellone del Natale 2024, sia anche attraverso i momenti conviviali e di intrattenimento proposti dai locali insistenti nel territorio urbano per allietare le serate natalizie e quella di fine anno alla nostra comunità e ai vacanzieri presenti in Città. Teniamo comunque a precisare che il provvedimento tende a contemperare le diverse istanze in campo per migliorare la vivibilità dei luoghi in favore di tutti gli attori coinvolti: i residenti, con il loro diritto alla quiete e al riposo, le attività commerciali, che rappresentano un settore importante nell’economia cittadina, e la stessa comunità, che dovrebbe poter vivere la città senza incorrere in situazioni di pericolo, nel rispetto dell’ambiente circostante. Siamo convinti che per provare a raggiungere un equilibrio occorra intervenire con alcuni dispositivi di regolamentazione che contemperano diritti e tutele per tutti per vivere con maggiore sicurezza il divertimento notturno in città”.