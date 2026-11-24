Il consigliere comunale diffonde un grafico sulle principali voci contabili dal rendiconto 2018 allo schema di rendiconto 2025 e chiede meno propaganda
Il fondo di cassa del Comune di Messina cala del 78,8 per cento, passando dai 45,2 milioni di euro del 2018 ai 9,6 milioni del 2025. In termini pratici significa molta meno liquidità immediata disponibile nelle casse comunali per pagare fornitori, bollette e spese di tutti i giorni.
Il dato è stato rilanciato dal consigliere comunale Marcello Scurria sulla base del rendiconto 2018 e dello schema di rendiconto 2025 approvato con delibera di Giunta comunale numero 737 del 16 novembre 2026.
Accanto alla stretta sulla liquidità pronta, il confronto messo in fila da Scurria mostra un forte salto dei residui attivi, cioè crediti accertati da incassare ma non ancora entrati in cassa, che salgono da 130,3 milioni a 596,1 milioni di euro con un incremento indicato del 79,7 per cento. Il grafico riporta inoltre un disavanzo che passa da 83,5 milioni a 89,7 milioni di euro, più 7,4 per cento, mentre sul fondo crediti di dubbia esigibilità viene segnata una variazione del 67,6 per cento tra i valori di 260,4 milioni e 218,3 milioni.
Entrate, spese correnti e debiti a confronto
Nelle voci legate alla gestione ordinaria, le entrate correnti passano da 312,7 milioni a 235,7 milioni di euro e le spese correnti da 297,4 milioni a 346,6 milioni, con variazioni indicate rispettivamente del 20,1 per cento e del 26,2 per cento. Sul fronte patrimoniale, il totale debiti sale da 346,6 milioni a 370,4 milioni di euro, più 6,8 per cento, mentre il patrimonio netto passa da 624,4 milioni a 613,7 milioni di euro, meno 1,7 per cento.
Il richiamo politico sul percorso Salva Messina
“Piano piano inizia l’operazione verità sui conti del Comune di Messina. Meno propaganda, più studio. Perché governare richiede competenza, non slogan. Questi gli effetti del cosiddetto “Salva Messina” 2018 – 2025″ – dice Scurria.