Enna-Acr Messina, Romano: “Potevamo vincerla, siamo in crescita”

Il tecnico si rammarica per il blackout quando la squadra sembrava in controllo e per l'occasione mancata di Tesija per il possibile tris

MESSINA – Al termine della sfida pareggiata in casa dell’Enna per 2-2 il tecnico del Messina Giuseppe Romano ha dichiarato: “Partita rocambolesca ma abbiamo sprecato un’ultima occasione con Tesija davanti alla porta. Sembravamo in controllo e poi c’è stato un blackout con il doppio colpo subito. C’è stata una bella reazione di squadra perché l’abbiamo pareggiata e abbiamo avuto occasioni per vincerla. Il Messina cresce e i tifosi ci sostengono, non abbiamo mai mollato in questi momenti difficili di queste settimane e i ragazzi hanno sempre onorato la maglia. Il bel gol di Tesija? Avrei preferito segnasse il terzo gol, al di là delle difficoltà del secondo, lì non deve rientrare deve calciare e fare gol. Sul rigore contro da parte loro c’era un fallo di mano a metà campo l’arbitro fa proseguire e poi arriva il tocco di mano in area nostra. Piano piano stiamo cercando di uscire da questa situazione e togliamo un altro punto alla penalizzazione”.

*Fonte radio “Studio 55”