 Enna-Acr Messina, Romano: "Potevamo vincerla, siamo in crescita"

Enna-Acr Messina, Romano: “Potevamo vincerla, siamo in crescita”

Simone Milioti

Enna-Acr Messina, Romano: “Potevamo vincerla, siamo in crescita”

Tag:

domenica 05 Ottobre 2025 - 17:34

Il tecnico si rammarica per il blackout quando la squadra sembrava in controllo e per l'occasione mancata di Tesija per il possibile tris

MESSINA – Al termine della sfida pareggiata in casa dell’Enna per 2-2 il tecnico del Messina Giuseppe Romano ha dichiarato: “Partita rocambolesca ma abbiamo sprecato un’ultima occasione con Tesija davanti alla porta. Sembravamo in controllo e poi c’è stato un blackout con il doppio colpo subito. C’è stata una bella reazione di squadra perché l’abbiamo pareggiata e abbiamo avuto occasioni per vincerla. Il Messina cresce e i tifosi ci sostengono, non abbiamo mai mollato in questi momenti difficili di queste settimane e i ragazzi hanno sempre onorato la maglia. Il bel gol di Tesija? Avrei preferito segnasse il terzo gol, al di là delle difficoltà del secondo, lì non deve rientrare deve calciare e fare gol. Sul rigore contro da parte loro c’era un fallo di mano a metà campo l’arbitro fa proseguire e poi arriva il tocco di mano in area nostra. Piano piano stiamo cercando di uscire da questa situazione e togliamo un altro punto alla penalizzazione”.

*Fonte radio “Studio 55”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Dallo Stretto al “cuore dell’India”: storie e volti nelle foto del messinese Andrea Russo
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED