All'Ars Falcone presenta i progetti per i porti di Lipari, Vulcano e Malfa

Approvigionamento idrico, smaltimento rifiuti e tutela della salute. Questa la richiesta di Giuseppe Lupo, capogruppo regionale del Pd, che in aula ha relazionato sulla mozione inerente le isole minori. La discussione con il rappresentante del governo Marco Falcone, Assessore regionale alle Infrastrutture, ha portato quest'ultimo a confermare gli investimenti del governo per i porti di Lampedusa, Lipari, Vulcano, Malfa (Salina) per quanto concerne quindi le strutture.

In particolare Falcone ha ricordato che per il porto di "Lipari è in corso un intervento di un milione di euro, per l'ampliamento del pontile principale sono stati destinati invece altri 3 milioni. A Vulcano - ha aggiunto l'assessore - ripristiniamo il pontile distrutto da una nave, investendo 2 milioni. Stiamo aspettando i progetti che arriveranno a breve per il molo di Stromboli e che saranno finanziati con il Patto per il Sud. Ho incontrato mercoledì scorso il sindaco di Malfa - Salina, ndr - per liberare risorse per circa 18 milioni in favore del porto."

Per quanto riguarda i trasporti - considerati da Lupo inadeguati - Falcone ha ribadito che il governo ha stanziato ben 62 milioni sul trasporto marittimo, acquistando anche due nuovi aliscafi che assegneremo alle rotte di Lampedusa e Linosa e alle altre isole Eolie."