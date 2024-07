Eolie Running Tour, a Settembre la 22a edizione

L’attesa manifestazione torna sulle strade di Salina, Vulcano, Lipari e Stromboli con alcune novità

SANTA MARINA SALINA – Tutto pronto per il 22° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie che si svolgerà dall’8 al 14 Settembre a Salina, Vulcano, Lipari e Stromboli.

L’incantevole frazione di Lingua, appartenente al comune di Santa Marina Salina, quest’anno sarà la sede operativa dell’evento sportivo Fidal.

Attesa per un evento speciale

“Ci sarà da divertirsi – commenta l’organizzatore Costantino Crisafulli, presidente della Polisportiva Europa. I concorrenti ed i loro accompagnatori vivranno una settimana speciale tra sport, aggregazione e turismo”.

Come nelle ultime edizioni, il programma agonistico presenta qualche novità, a partire dalla data di apertura del 9 Settembre.

La locandina promozionale dell’evento

Percorso faticoso ma di grande fascino

“La Lingua-Malfa è una prova in linea di 11 km – prosegue Costantino Crisafulli. Il percorso è nervoso con saliscendi abbastanza impegnativi, ma il traguardo nell’abitato del comune di Malfa ripagherà i partecipanti della fatica fatta per arrivarci. Il giorno successivo il trasferimento a Vulcano, dove è previsto il periplo di Vulcanello, che somma 6 km muscolari. Mercoledì 11 sarà la volta di Stromboli (6,4 km), poi la giornata di riposo. Si riprenderà venerdì 13 con la tradizionale gara di Lipari, a Marina Corta. Il gran finale a Salina, con partenza ed arrivo posti a Lingua, potrebbe regalare delle sorprende, non essendo propriamente una “passerella”.

Mattia Guidetti, vincitore del Tour nella passata edizione

Tra i partecipanti Guidetti e Bonassi

Va completandosi, intanto, l’elenco degli iscritti, che vede, tra gli altri, brillare i nomi del giovane emiliano Mattia Guidetti (Corradini Rubiera), trionfatore nel 2023, della lombarda Cristiana Bonassi (Arieni Team), vincitrice, invece, nel 2005 e 2017, e dell’australiano Tony Russo, che tornerà a gareggiare per la quarta volta sulle strade dell’arcipelago eoliano.

Articoli correlati