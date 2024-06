Ermal Meta cerca artisti siciliani per aprire i suoi live di Zafferana Etnea e Palermo

Sarà possibile candidarsi entro il prossimo 20 giugno. Il cantante arriverà in tour nell'isola il 24 e 25 agosto

“Un palco per un musicista è ossigeno, o elio per i suoi prossimi sogni, almeno per me è stato così. Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest’anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un’opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti, vi aspetto!” .

Con questo messaggio Ermal Meta ha annunciato l’iniziativa “Palco aperto” che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti che desiderano esprimersi, di avere uno spazio e aprire le date del nuovo tour in partenza a luglio e che arriverà in Sicilia con due appuntamenti. Il 24 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania) Ermal Meta sarà ospite di Sotto il Vulcano Fest 2024 (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

Il 25 agosto l’appuntamento live sarà a Palermo, al Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo e in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Palermo.

L’impulso che ha dato vita all’iniziativa “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo. Le candidature, senza limiti di età, potranno essere presentate entro e non oltre il 20 giugno 2024, compilando un form online sul sito ufficiale www.ermalmeta.com. I partecipanti dovranno essere residenti nella regione di appartenenza del concerto. Sarà data notizia dei risultati entro l’1 luglio 2024.

Con questo tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, Ermal Meta ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia che Ermal e la sua compagna stanno aspettando.