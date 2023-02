Ersu, al via il corso per i test d'ingresso ai corsi di laurea a numero programmato - Tempostretto

Nella stessa giornata, alle 14, sarà inaugurato il punto bar della Mensa

MESSINA – L’Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) ha organizzato anche quest’anno, per l’anno accademico 2023-2024, il “Corso di preparazione al superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea a numero programmato, area medico-sanitaria”. La neo presidente, Giovanna Cuttitta, ed il direttore Santi Trovato, daranno il benvenuto ai partecipanti, studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori, all’apertura del Corso che si terrà lunedì 20 febbraio, alle ore 15, nlla sede dell’Ersu di via Ghibellina n. 146 Messina. Nella stessa giornata, alle 14, sarà inaugurato il punto bar della Mensa.