Esami di maturità 2024, ecco le tracce

A Messina e provincia 5020 i maturandi

La lunga “notte prima degli esami” è terminata. E sono ufficiali le sette tracce per gli esami di maturità 2024. Sono usciti gli attesi Pirandello e Ungaretti. E c’è “L’elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini.

Le tracce

In particolare, per l’analisi del testo, tipologia A, sono stati scelti Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti. Si dovrà analizzare “Pellegrinaggio” della raccolta “Vita d’un uomo” di Ungaretti, che evoca l’esperienza in trincea sul fronte del Carso. Per Pirandello, il testo è tratto dal romanzo del 1916 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: in primo piano i temi della macchina e dell’età contemporanea.

La tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, presenta tre brani nel segno dell’attualità. Il primo, tratto da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, analizza il concetto di “guerra fredda” e il ruolo dell’equilibrio del terrore nella seconda metà del Novecento. Il secondo, di Maria Agostina Cabiddu, si concentra sul “valore del patrimonio artistico e culturale”, con un testo pubblicato sulla Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. Il terzo, tratto da Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla-Mattiot, invita a riflettere sul valore del silenzio in un mondo sempre più rumoroso e frenetico (fonte Orizzonte Scuola).

La tipologia C, dedicata alla riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, propone due spunti di riflessione. Il primo, tratto da Elogio dell’imperfezione di Rita Levi-Montalcini, invita a valorizzare l’imperfezione come stimolo alla crescita e al miglioramento. Il secondo, “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito, analizza il cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale, mettendo in luce le potenzialità e i rischi di questa nuova forma di espressione (fonte Orizzonte Scuola).

Più di cinquemila a Messina e provincia

Sono 526mila i maturandi alle prese con gli esami di Stato e avranno a disposizione 6 ore. Le tracce sono in tutto sette, tre i tipi di prova: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità (fonte Tgcom). A Messina e provincia 5020 gli studenti e le studentesse coinvolti.

“Pellegrinaggio” di Ungaretti

In agguato

in queste budella

di macerie

ore e ore

ho strascicato

la mia carcassa

usata dal fango

come una suola

o come un seme

di spinalba

Ungaretti

uomo di pena

ti basta un’illusione

per farti coraggio

Un riflettore

di là

mette un mare

nella nebbia

Valloncello dell’Albero Isolato il 16 Agosto 1916