Esce il nuovo album di Ligabue, cresce l'attesa per il doppio live di Messina - Tempostretto

"Dedicato a noi" è il 14° album del rocker di Correggio. Il 30 novembre e l'1 dicembre al PalaRescifina

Anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, esce oggi “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), il quattordicesimo album di inediti di Luciano e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale, che arriva a distanza di tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti “7” e della raccolta “77+7”. Ligabue sarà a Messina per una doppia data live, il 30 novembre e l’1 dicembre al PalaRescifina. Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo, l’Ass. Development, Il Botteghino e GG Entertainment, in collaborazione con il Comune di Messina.

Il nuovo album di Ligabue

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di “Dedicato a noi”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. Oltre ai due singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album, “Riderai” e “Una canzone senza tempo”,“Dedicato a noi” contiene “Così come sei”, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.