Esodo e controesodo, la viabilità a Messina dal 16 agosto

Le misure predisposte dall'amministrazione comunale

MESSINA – Dal 16 agosto il piano viabile per la gestione dell’esodo e controesodo estivo. In considerazione dell’avvio del cosiddetto esodo e controesodo estivo, in giorni da bollino nero, l’amministrazione comunale ha predisposto l’attivazione del piano viabile. Le misure adottate dal Comune di Messina fanno seguito alla riunione del Comitato operativo viabilità, convocato nei giorni scorsi presso la Prefettura, per attivare le possibili azioni da mettere in atto nei giorni di intenso traffico da bollino nero, secondo le linee guida del “Piano esodo estivo 2024 ” di Viabilità Italia.

Le misure

Pertanto, con ordinanza del servizio Mobilità Urbana, n. 1041/2024, dal 16 agosto al 9 settembre, durante la fascia oraria 11 -16, sono istituiti, il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada S. Francesco; e la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud – nord, ad intersezione con il viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada per le operazioni di imbarco. Inoltre, sempre dal 16 agosto al 9 settembre, durante le 24 ore giornaliere, sono consentite le direzioni destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà; e vigerà il divieto di fermata su entrambi i lati di via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra via L. Rizzo e via A. Valore.

Sempre dal 16 agosto al 9 settembre 2024, con provvedimento n. 1049/2024 sono state adottate limitazioni per regolamentare la viabilità all’interno del parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie”, al fine di consentire la realizzazione di un’area “bivalente” destinata all’accumulo delle autovetture in attesa di imbarco, della larghezza di 12 metri. La gestione per le operazioni di accesso, attesa e successivo imbarco, sarà a cura e con personale della società “Bluferries”, che dovrà attenzionare eventuale invasione da parte delle autovetture in attesa di traghettare, nell’area destinata alla sosta pubblica al fine di non intralciare l’uscita dei veicoli dal parcheggio, nonché consentire in sicurezza l’accesso delle autovetture provenienti dalla via L. Rizzo. Relativamente poi agli stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili, attualmente siti sulla parte ovest del parcheggio saranno trasferiti nella parte est dell’area dello stesso parcheggio a raso.

