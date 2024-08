Esodo estivo, il Cas rassicura: il 9 agosto tangenziale a due corsie

L'esito di una riunione in prefettura in vista di giornate da bollino nero. Ecco le misure previste

MESSINA – Esodo e controesodo. Il “piano” c’è ed è quello di Viabilità Italia per l’estate 2024. A Messina, in prefettura, si è riunito il Comitato operativo viabilità (Cov) in vista di giornate, come traffico, da bollino nero. Rassicurazioni in particolare dal Consorzio autostrade siciliane: dal 9 agosto la tangenziale Messina – Villafranca sarà finalmente tutta a due corsie per senso di marcia, in entrambe le direzioni. .Il Cas ha infatti confermato il rispetto del cronoprogramma che interessa l’assetto viario del viadotto Ritiro e la tangenziale, i cui lavori dovrebbero terminare il 9 agosto prossimo. E si prevede la sospensione di tutti i cantieri amovibili attualmente in essere.

Le misure antitraffico

Per quanto riguarda i quattro cantieri inamovibili che interessano l’ambito provinciale, è stato richiesto che vengano attivate squadre del Cas per un monitoraggio continuo.

Nel caso di congestione del traffico e di lunghe soste degli automobilisti è stato previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana per fornire supporto e generi di conforto ai viaggiatori. Da parte sua, il Comune di Messina ha approntato la segnaletica per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo) sia per incanalare il flusso veicolare per il rientro nel Continente (controesodo). In più, per favorire una maggiore fluidità del traffico, le compagnie di navigazione hanno incrementato il numero delle corse dei traghetti sia su Tremestieri che sugli altri approdi cittadini.

IErano presenti in prefettura il viesindaco del Comune di Messina, il comandante della Capitaneria di Porto, i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale, della Polfer, della Polizia metropolitana, della Polizia locale di Messina, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, del Dipartimento regionale di Protezione civile. della C.R.I., di Anas, del Cas, della Comet e delle Società di navigazione Caronte & Tourist, Blufereries, Meridiano Lines e della Centrale operativa 118.

