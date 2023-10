Esordio in Serie A2 per il Messina Futsal. Caratozzolo: "Siamo pronti" VIDEO - Tempostretto

Alla vigilia dello storico debutto le sensazioni del presidente Caratozzolo e dell'atleta Consolo. Sfida in programma sabato ore 16 al PalaLaganà di Montepiselli

MESSINA – Vigilia per l’esordio in serie A2 di calcio a 5 del Messina Futsal. I giallorossi, ripescati in estate, domani attendono al “PalaLaganà” di Montepiselli la pugliese Dream Team Palo del Colle. Subito un impegno importante nella prima giornata di campionato. Il tecnico dei peloritani Salvatore Battiato avrà a disposizione l’intero organico.

“Partiamo subito in questa nuova avventura – dichiara il presidente del Messina Futsal, Fabrizio Caratozzolo – Siamo in un girone abbastanza difficile dove ci sono molte squadre attrezzate, noi potremo dire la nostra. Abbiamo allestito insieme al ds (Giovanni Pinizzotto, ndr) una squadra competitiva e sono sicuro che in casa il nostro palazzetto diventerà un fortino. Oltre a Fiumara, che per motivi di lavoro e di famiglia visto che è diventato padre, non sarà con noi neanche Benny (Costanzo, ndr), ci mancheranno tanto e gli auguro la loro carriera possa proseguire bene. Abbiamo due nuovi stranieri argentini al posto di Morad (Malouk, ndr) che adesso è in una squadra di categoria superiore dopo la bella stagione con noi, Everton invece aveva problemi fisici frequenti e non abbiamo ritenuto opportuno confermarlo”.

Tra i confermati invece tra le file giallorosse c’è Andrea Consolo, di ruolo laterale, che come racconta: “Da anni vesto questa maglia, la società ha creduto nel gruppo dei messinesi facendo grossi sacrifici e siamo soddisfatti del percorso fatto. Siamo orgogliosi di indossare la maglia giallorossa della nostra città. L’esordio? Ci siamo allenati per arrivare pronti a questa prima in casa, è stata fatta una piccola rivoluzione in squadra: cambiato il mister ma già lo conoscevamo, sono andati via Benny e Simone (Fiumara, ndr) ma ci sono nuovi innesti che speriamo possano darci una mano a raggiungere l’obiettivo”.

Programma 1ª giornata girone D

Bitonto-Città di Palermo; Gear Piazza Armerina-Aquile Molfetta; Mascalucia C5-Monopoli; Messina Futsal-Dream Team Palo del Colle; Sammichele-New Taranto; Ecosistem Lamezia-Futsal Canicattì.

Arbitreranno il match di Messina i signori Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme (cronometrista Vincenzo Lo Presti di Enna).

