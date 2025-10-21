EsserCi Festival, 4 giorni a Messina nel segno del volontariato

Dal 23 al 26 iniziativa del Cesv, alla terza edizione, con al centro il tema della pace. E con partner il Comune

MESSINA – Quattro giornate di eventi promossi dal Cesv, in collaborazione con il Comune di Messina. Inserito tra le manifestazioni diffuse per Palermo Capitale Italiana del Volontariato e indicato a livello nazionale nella rete dei Centri di Servizio per il Volontariato come un format da poter replicare su territori diversi, “EsserCi Festival 2025”, in programma da giovedì 23 sino a domenica 26 ottobre (i primi tre giorni al PalaCultura e l’ultimo a Santa Maria Alemanna), giunge ad una terza edizione “che fa tesoro dell’esperienza dei due anni precedenti e allo stesso tempo accetta nuove sfide non solo organizzative ma soprattutto di contenuto”, sottolineano gli organizzatori.

L’evento, dedicato al “volontariato che c’è”, organizzato e promosso dal Cesv, in collaborazione con il Comune di Messina, partner istituzionale sin dalla prima edizione, è stata presentato ieri a Palazzo Zanca, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali e al volontariato Alessandra Calafiore, e per il Centro servizi per il volontariato il consigliere Carmelo Schepisi e il direttore Rosario Ceraolo. Il Festival nasce da un’idea della comunicatrice e fundraiser Letizia Bucalo Vita.

“La pace si fa insieme”

“La pace – ha affermato il Sindaco Basile – deve rappresentare un obiettivo morale e concreto. Non possiamo limitarci a considerarla ‘assenza di guerra’. Deve diventare sempre più una pratica di accoglienza dell’altro, di ascolto, di empatia e consapevolezza. Costante impegno per confrontarsi e, se necessario, migliorare o modificare le posizioni di ciascuno nel superiore interesse della collettività. Per questo EsserCi Festival diventa, ancora di più quest’anno, una ‘palestra’ di convivenza civica e di politica diffusa. Una manifestazione d’eccellenza che sa guardare al futuro con responsabilità e abnegazione e che rappresenta un’occasione di aggregazione su temi fondamentali; non si tratta di una vetrina, ma la presentazione alla città di servizi e opportunità”.

“EsserCi Festival – ha sottolineato l’assessora Calafiore – non è solo un’occasione di conoscere e far conoscere il mondo del non profit, i suoi valori, i suoi protagonisti, le istanze che pone e le risposte che offre, ma è anche un’opportunità per tutti i partecipanti, istituzioni, volontari, esperti, giovani, di scoprire terreni comuni, sfide e strumenti innovativi da attivare e rafforzare insieme. L’intento è quello di far dialogare esperienze di rilievo nazionale ed esperienze locali e di raccogliere gli spunti e le idee provenienti da chi ogni giorno dona parte del proprio tempo ad aiutare la comunità. La terza edizione è la sintesi di un anno di impegno da parte di tutti per l’organizzazione del Festival attraverso un percorso di condivisione e di confronto”.

4 giorni dedicati ai giovani e al volontariato tra wokshop e artisti

“Le suggestioni sono tante nelle quattro giornate del Festival. E il mio suggerimento è quello di seguire tutta la manifestazione», ha evidenziato il consigliere del Cesv Schepisi. «Di anno in anno EsserCi ha saputo diventare un appuntamento fondamentale per il non profit di Messina e del Messinese, ma anche – ed è un valore straordinario – per tutti gli altri attori della società. Anzi, anche ma non solo con le iniziative realizzate sui diversi territori in ‘preparazione’ delle giornate messinesi, rappresenta un’occasione che collega, unisce, avvicina aree diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche e dinamiche così come, grazie ad una serie di eventi, riesce a mettere insieme anche generazioni differenti”.

“Mettere insieme è il fil rouge della manifestazione fin dalla sua prima edizione – ha aggiunto il direttore del Cesv Ceraolo. Abbiamo chiamato ‘cuore’ di questa terza edizione le iniziative dedicate ai giovani che impegneranno le prime due mattinate al PalaCultura, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, perché crediamo che dalle nuove generazioni arrivano gli impulsi rigenerativi sia per il terzo settore sia per la società nel suo complesso. Allo stesso tempo, nei primi due pomeriggi, sempre al PalaCultura, abbiamo scelto di dedicare spazio e tempo a quelli che consideriamo approfondimenti e dialoghi necessari. E non è tutto. Per la prima volta abbiamo chiesto alla musica di fornirci una colonna sonora. Il pomeriggio del 24 infatti non si chiuderà con i workshop ma proseguirà con il ‘soundtrack’ con una serie di artisti e artiste che si esibiranno gratuitamente in nome della pace. Di grande importanza, inoltre, la tavola rotonda sul futuro che avrà luogo sabato 25 nella terza mattina al PalaCultura. Sarà un’occasione per tutti noi di riflessione e di responsabilizzazione reciproca. E vi invito fin da ora alla cerimonia finale del Premio Esserci, nel pomeriggio di domenica 26 a Santa Maria Alemanna. È una vera e propria festa della partecipazione e della riconoscenza”.

“Ci è piaciuto declinare il tema portante – concludono i due enti promotori, Cesv e Comune di Messina – in sette parole chiave. Tutte particolarmente significative alla luce dell’attualità non solo locale ma anche nazionale e internazionale, le parole sono educazione, sostenibilità, scelta, esempio, rispetto, coraggio e identità. Una per ciascuna lettera della parola EsserCi. Non per caso. Crediamo – e desideriamo – che il Festival diventi ogni anno di più un evento irrinunciabile. Crediamo cioè che sia irrinunciabile EsserCi, per gli altri, per l’ambiente, per la collettività, a Messina come nel resto del mondo”.

EsserCi Festival 2025 ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, di Csvnet – Associazione dei centri di servizio per il volontariato e di Fondazione MeSSInA.