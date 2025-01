Etna. Ventenne messinese cade sulla neve, trauma alla colonna vertebrale

Oggi diversi gli interventi del Soccorso alpino

Una giornata sulla neve, sull’Etna. Poi, mentre sciava, la caduta. Una ventenne messinese ha subito un trauma alla colonna vertebrale. Ad aiutarla i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione (Cnsas) Soccorso alpino Etna nord, assieme al soccorso piste della polizia,

Gli interventi sulla neve in Sicilia

Fa sapere il Soccorso alpino: “Sono stati otto gli interventi portati a termine a Piano Battaglia per incidenti sulla neve, che hanno visto impegnate le squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella località montana delle Madonie anche oggi presa d’assalto dai gitanti. Nei primi due week end dell’anno erano stati quindici”.

“Oggi un quindicenne trapanese, una ventenne bagherese e una bambina di 9 anni di Grotte (Agrigento) hanno riportato rispettivamente la sospetta frattura della tibia sinistra, un trauma all’occhio destro e la distorsione ad una caviglia cadendo mentre scendevano da un pendio con lo slittino. Distorsione al ginocchio sinistro per un trentacinquenne di Palermo scivolato sulla neve ghiacciata. Soccorsi per malori una tredicenne di Santa Flavia (Palermo), una ventisettenne, una diciottenne e una bambina di 7 anni palermitane”.

E ancora: “Anche sul versante nord dell’Etna, parimenti preso d’assalto da fruitori, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione Etna nord, durante lo svolgimento della manifestazione nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, organizzata dal Soccorso alpino e dal Club alpino italiano, sono intervenuti nell’area di Piano Provenzana per soccorrere una escursionista di 25 anni scivolata sulla neve ghiacciata all’interno di un cratete spento. La donna è stata immediatamente raggiunta e immobilizzata, imbarellata e trasportata a valle, dove ad attenderla vi era una ambulanza del 118. A seguire altri due interventi di soccorso. Uno per una sciatrice che, cadendo, ha riportato un importante trauma al ginocchio. E un intervento congiunto, con il soccorso piste della polizia, per soccorrere una giovane di 20 anni di Messina, che durante una caduta ha riportato un trauma alla colonna vertebrale.

Foto dalla pagina Fb del Soccorso alpino.