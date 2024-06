Europee, il Pd terza forza politica a S. Teresa: “Staccati M5s e Lega”

Il segretario Angelo Casablanca ha commentato l'esito del voto

S. TERESA – Un “sentito e caloroso ringraziamento ai cittadini che hanno scelto di votare per il Partito Democratico e per i suoi candidati, a tutti i nostri dirigenti e militanti che si sono impegnati alla ricerca del voto in questa difficile competizione elettorale”. Così il circolo del Pd santateresino, per voce del segretario Angelo Casablanca, dopo l’esito del voto per le Elezioni Europee.

Per quanto concerne le preferenze di lista, la segretaria Elly Schlein a S. Teresa risultata la seconda più votata, superata di poco dalla candidata messinese Maria Flavia Timbro che ha riportato 154 voti. Apprezzabili numeri anche per Giuseppe Lupo con 90 preferenze, Antonio Nicita con 96 preferenze e Giuseppe Bartolo con 69.

Alle Europee il Pd, con 454 voti è risultato il terzo partito nella cittadina jonica, superato da Fratelli d’Italia e dalla lista Libertà, sulla quale sono stati concentrati i voti dell’amministrazione comunale. Libertà ha ottenuto 1.795 preferenze, pari al 47,78%; Fratelli d’Italia ha preso 514 voti (13,68%), il Pd 454 (12,08%). A seguire il M5S (269 voti), Lega Salvini Premier (248), Forza Italia (173), Alleanza Verdi e Sinistra (125), Stati Uniti d’Europa (55), Pace Terra Dignità (50), Azione (39), Alternativa Popolare (35).

“Abbiamo superato nettamente M5S e Lega – sottolinea il segretario del Pd, Angelo Casablanca – un risultato che ci gratifica, frutto della coerenza, dell’impegno, della militanza di dirigenti ed iscritti, che non hanno fatto mai mancare la loro passione per un grande partito nazionale quale il Pd è, che a livello nazionale ha avuto una crescita, con un ottimo 24%, ed a livello regionale un incremento del 2%, rispetto alle politiche del 2022”.

“Questa grande soddisfazione per il risultato conseguito – conclude il segretario Casablanca – ci motiverà ancor più a portare avanti la nostra azione politica, sia a S. Teresa di Riva che nella Riviera Jonica in stretta sinergia con gli altri circoli. Abbiamo in programma la quinta edizione della Festa Democratica dell’Unità dei Circoli della Riviera Jonica, seminari e percorsi di formazione politica, con la presenza di nostri leader nazionali”.