Europee, si vota fino alle 23 con l’incognita astensione

Ai seggi pure per le amministrative, con dieci Comuni nel Messinese

Oggi secondo e ultimo giorno per le europee e le amministrative. Sabato 8 giugno ha votato il 12,2% a Messina. I votanti sono stati 22.434. In provincia l’affluenza è stata del 10,99%. In Sicilia il 10,76%. Al sud il 12,55%. Nelle Isole il 10,57%. Allo stato attuale, ha votato un elettore su dieci. E la vera incognita è l’astensione.

In Italia l’affluenza è intorno al 14,64 per cento. Chiusi i seggi si si procederà con lo scrutinio. In corso pure una sfida per le amministrative. Si vota in 10 Comuni. Mandanici ha visto come affuenza il 30,64%, Oliveri è al 25,51%, Forza D’Agrò 24,09 per cento, Condrò 23,88%, Brolo è al 23.72%, Rometta al 22.58%, Spadafora al 24.30%, Falcone al 22.73%, Leni 17,70 per cento. Anche in questo caso fino alle 23 si può votare.

Europee, che cosa c’è da sapere

Sono più di 51 milioni gli italiani chiamati a scegliere 76 parlamentari europei. Come abbiamo già ricordato, per votare, è necessario aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’Ue possono scegliere di votare nel Paese di residenza, a patto che siano rispettate determinate condizioni. Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. L’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.

In Italia, viene adottato il voto di preferenza, che offre agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della stessa lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Non è consentito il voto disgiunto.

Le cinque circoscrizioni

In Italia, ci sono cinque circoscrizioni elettorali europee, di dimensione sovra-regionale. Ad ogni circoscrizione elettorale è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Ogni partito o gruppo politico ha potuto presentare nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare.

I 12 candidati messinesi

Questi i candidati messinesi: l’ex deputato Massimo Romagnoli, originario di Capo d’Orlando, per Alternativa Popolare; l’ex eurodeputata Sonia Alfano per Azione di Calenda; l’ex deputata Maria Flavia Timbro per il Partito democratico; l’assessora regionale Elvira Amata per Fratelli d’Italia; la deputata regionale e coordinatrice provinciale di Forza Italia Bernardette Grasso; il senatore Nino Germanà e l’ex assessora di Acquedolci, ed ex Forza Italia, Francesca Reitano per la Lega; Cateno De Luca, capolista in tutta Italia della lista “Libertà”, assieme a Laura Castelli; l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, capolista per il Movimento Cinquestelle; il docente universitario ed ex assessore Nino Mantineo per Pace Terra Dignità con capolista Michele Santoro; Francesco Calanna, già dirigente del Pd e presidente del Gal (Gruppo di azione locale) Nebrodi, ora per Stati Uniti d’Europa; l’archeologa Giuliana Fiertler per Alleanza Verdi Sinistra.

La circoscrizione Isole, per Sicilia e Sardegna, porterà in Parlamento otto eurodeputati.

