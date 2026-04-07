 Ex Irrera a Mare, l’Autorità portuale valuta la fruibilità dello spiazzo antistante

Ex Irrera a Mare, l’Autorità portuale valuta la fruibilità dello spiazzo antistante

Marco Ipsale

Ex Irrera a Mare, l’Autorità portuale valuta la fruibilità dello spiazzo antistante

martedì 07 Aprile 2026 - 07:30

Messina. Nominato il tecnico che coordinerà i sopralluoghi e le verifiche

MESSINA – Non solo padiglioni storici ed ex Irrera a Mare ma anche lo spiazzo antistante. Se a giugno, finalmente, aprirà il nuovo lungomare in Fiera, ci sono alcune aree che attendono ancora di conoscere il loro destino. Ora l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha avviato le procedure per verificare le condizioni di pubblica fruibilità dell’area prospicente l’ex Irrera a Mare.

Con la determina numero 26 firmata dal presidente Francesco Rizzo, l’obiettivo è il possibile recupero di un altro spazio strategico per il rapporto tra la città e il suo affaccio sullo Stretto.

Verifiche tecniche per la fruizione pubblica

Per il restauro del vecchio edificio non risultano ancora progetti attivi, ma intanto si punta a restituire alla collettività lo spiazzo antistante. L’esigenza è stata sollevata dall’Area Tecnica dell’ente, diretta dall’ingegnere Massimiliano Maccarone, che ha evidenziato la necessità di effettuare “verifiche tecniche specialistiche” per valutare lo stato dei luoghi.

Si tratta di un’analisi fondamentale per stabilire se lo spazio prospiciente la struttura possieda i requisiti di sicurezza e idoneità necessari per essere aperto ai cittadini, trasformando un’area inaccessibile in un nuovo percorso o piazza fronte mare.

La gestione del progetto

Per coordinare l’intera operazione di verifica, il presidente Rizzo ha nominato l’ingegnere Giuseppe Cutrupi nel ruolo di responsabile unico del progetto. Il tecnico avrà il compito di seguire tutte le attività istruttorie, garantendo che i controlli sulla fruibilità dell’area esterna siano eseguiti secondo le rigorose norme vigenti.

Verso un nuovo lungomare

Se le perizie confermeranno la sicurezza dell’area, la sua apertura sarebbe un altro tassello per permettere ai messinesi di tornare a fruire di uno degli affacci più suggestivi della città.

I risultati di queste verifiche tecniche saranno determinanti per i successivi adempimenti burocratici e per la definitiva messa in sicurezza dello spiazzo.

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2 commenti

  1. Torquemada 7 Aprile 2026 08:14

    ….molto bello, davvero mi riempio il cuore a vedere il mare e quel bel verde, ma ho una domanda da fare…quegli edifici brutti ed orrendi prospicenti la linea del tram devono rimanere in piedi e per di più al buio nelle ore notturne? ahia sarebbe un autogol pazzesco…spero che si provveda a far….luce

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  2. Liuk 7 Aprile 2026 09:52

    È un lungomare zoppo che non aprirà neanche quest’ estate.

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