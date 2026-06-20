Ex Lavatoio. Demolizioni concluse, ora la rimozione delle macerie

La prossima settimana l'area sarà liberata

L’area dell’ex Lavatoio, a Giostra, inizia a cambiare volto. L’impresa Cericola ha portato a termine, secondo il cronoprogramma stabilito, la delicata fase di bonifica del sito. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo e la demolizione delle fatiscenti baracche che occupavano lo spazio.

Il prossimo passo: lo smaltimento dei materiali

Il cantiere non si ferma: già dalla prossima settimana, infatti, le maestranze saranno impegnate nella rimozione e nel successivo smaltimento dei materiali di scavo. Questo ulteriore passaggio rappresenta uno snodo per restituire decoro e fruibilità a una zona attesa da tempo da una riqualificazione profonda, finalizzata a migliorare la qualità urbana dell’intero rione.