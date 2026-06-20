 Ex Lavatoio. Demolizioni concluse, ora la rimozione delle macerie

Ex Lavatoio. Demolizioni concluse, ora la rimozione delle macerie

Redazione

Ex Lavatoio. Demolizioni concluse, ora la rimozione delle macerie

sabato 20 Giugno 2026 - 10:00

La prossima settimana l'area sarà liberata

L’area dell’ex Lavatoio, a Giostra, inizia a cambiare volto. L’impresa Cericola ha portato a termine, secondo il cronoprogramma stabilito, la delicata fase di bonifica del sito. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo e la demolizione delle fatiscenti baracche che occupavano lo spazio.

Il prossimo passo: lo smaltimento dei materiali

Il cantiere non si ferma: già dalla prossima settimana, infatti, le maestranze saranno impegnate nella rimozione e nel successivo smaltimento dei materiali di scavo. Questo ulteriore passaggio rappresenta uno snodo per restituire decoro e fruibilità a una zona attesa da tempo da una riqualificazione profonda, finalizzata a migliorare la qualità urbana dell’intero rione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Trasforma il garage della nonna in un laboratorio di ceramica: l’impresa dell’artista Cristina Maimone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED