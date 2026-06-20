Messina. Via delle Mura, iniziati i lavori di riqualificazione

Sarà demolita l'ultima baracca, accolte le richieste del quartiere

Iniziati i lavori di riqualificazione di via delle Mura che comportano anche la demolizione dell’ultima delle 26 baracche rimasta ancora in piedi. In seguito ad un sopralluogo il sub commissario Santi Trovato ha accolto le considerazioni trasmesse con una nota dal presidente della IV Circoscrizione, Renato Coletta, disponendo alla direzione dei lavori alcune modifiche progettuali nel tratto frontistante il condominio Ceit.

Nella nota inviata alla Struttura Commissariale lo scorso 5 giugno veniva segnalato come in via delle Mura, nella carreggiata lato monte, insista un divieto di sosta con rimozione e che dal lato opposto è presente uno stallo per disabili. L’asse viario è a doppio senso e la realizzazione dell’aiuola come da progetto collide con la presenza dello stallo per disabili nonché con la possibilità di realizzare in quel tratto, almeno 6-7 parcheggi, assolutamente indispensabili per le necessità dei residenti. Inoltre tutta la zona prospiciente il muro daziario risulta transennata e che a seguito di eventi sportivi che si susseguono durante la settimana, si registra un consistente afflusso di macchine consistente che occupano i pochi parcheggi disponibili in via delle Mura.

Alla luce delle considerazioni espresse e da un approfondimento sul posto, il sub commissario ha accolto la richiesta ed ha disposto le modifiche progettuali nel solo tratto indicato in modo da ricavare delle aree adibite a parcheggi, paralleli alla via.

Le prime demolizioni delle complessive 26 baracche ad opera dell’impresa Cericola sono iniziate il 20 settembre del 2022 con ulteriori interventi per abbattere le baracche dell’area sud a fine ottobre 2024. In piedi era rimasto un solo immobile che ha richiesto una procedura più complessa prima dell’assegnazione dell’alloggio alla famiglia che vi risiedeva e del successivo trasferimento.

Il 26 maggio scorso si è tenuta la consegna dei lavori di riqualificazione e di demolizione dell’ultima baracca all’impresa Emma (la stessa che sta realizzando il parco di Salita Tremonti e ha completato via Macello Vecchio). L’area complessiva è di circa 800 metri quadri e l’importo dei lavori 425mila euro.