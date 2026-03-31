Ex Opera Pia Scandurra: la II Municipalità chiede il recupero dello storico immobile

Approvata una delibera per l'acquisizione del fabbricato tra Contesse e il villaggio Unrra

MESSINA – Sottrarre al degrado l’ex Opera Pia Scandurra per trasformarlo in un Centro polifunzionale al servizio del territorio. È questo l’obiettivo della delibera approvata dal Consiglio della II Municipalità, per chiedere al Comune l’acquisizione e la riconversione dello storico immobile.

Un patrimonio abbandonato tra furti e vandali

Il fabbricato, situato tra Contesse e il villaggio Unrra, ha una storia che affonda le radici nel dopoguerra. Realizzato tra il 1958 e il 1964 con fondi regionali, l’edificio fu intitolato a Nino Scandurra, caduto durante il primo conflitto mondiale, con la missione originaria di ospitare attività di assistenza per i meno abbienti.

Il mancato utilizzo prolungato nel tempo ha trasformato la struttura in un bersaglio facile: in assenza di misure di tutela, l’ex Opera Pia è stata teatro di ripetuti ingressi non autorizzati, furti e gravi atti vandalici che ne hanno compromesso il decoro.

Il progetto: scuole, servizi sociali e uffici

Secondo la proposta della Municipalità, il recupero dello stabile rappresenterebbe una soluzione a costo zero per la pubblica amministrazione, capace di rispondere a diverse criticità del quartiere. In particolare, il Consiglio suggerisce di destinare gli ampi spazi della struttura a nuove aule scolastiche, sede della II Circoscrizione e servizi a carattere sociale, mantenendo viva la vocazione originaria dell’immobile.

Il voto in aula

La deliberazione è stata approvata a larga maggioranza con 9 voti favorevoli e un solo astenuto (il consigliere Lanfranchi). L’atto è stato ora trasmesso al commissario e ai dipartimenti competenti di Palazzo Zanca. L’auspicio dei consiglieri è che la posizione facilmente raggiungibile del fabbricato e il suo potenziale sociale spingano il Comune a intervenire rapidamente, trasformando un simbolo di abbandono in una risorsa per la comunità.

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