Ex scuola di Spartà, affidati i lavori per la nuova sede della VII Circoscrizione

Dal momento della consegna i lavori avranno una durata di tre mesi

MESSINA – L’ex scuola di Spartà si prepara a cambiare volto. Il Comune di Messina ha formalizzato l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’immobile, destinato a ospitare la sede della VII Circoscrizione. L’intervento, che mira a rafforzare il decentramento amministrativo e a rendere gli uffici più accessibili e vicini ai cittadini dell’area, è stato ufficializzato con la determina dirigenziale numero 5997 di ieri.

Un investimento per il territorio

Il progetto, che prevede un impegno complessivo di 200 mila euro, è stato affidato alla Fox srl di Gioiosa Marea, risultata selezionata a seguito di una procedura di richiesta di preventivi condotta dalla responsabile unica del progetto, l’ingegnera Ermelinda Lenzo. L’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è stato fissato in 128mila 473 euro, a cui si aggiungono gli oneri accessori previsti nel quadro economico.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di completare la trasformazione dell’ex edificio scolastico in un punto di riferimento funzionale per la circoscrizione. Il cantiere avrà una durata prevista di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

I dettagli dell’operazione

Il piano di riqualificazione, che rientra nelle attività di manutenzione del patrimonio comunale, punta a dare risposte concrete alle esigenze di spazio e rappresentanza manifestate dal territorio. Tra gli interventi previsti nel quadro tecnico-economico spicca, oltre alla manutenzione straordinaria dei locali, l’installazione di un servoscala, un elemento fondamentale per abbattere le barriere architettoniche e garantire la piena fruibilità della struttura a tutti i cittadini.

Con questo passaggio, la VII Circoscrizione muove un passo importante verso l’insediamento definitivo in una sede dedicata.