Messina ricorda Protti, al Cinema Lux torna il suo documentario

"Igor. L'eroe romantico del calcio" sarà proiettato giovedì 2 luglio alle ore 21 al Cinema Lux, parte dell'incasso andrà in beneficenza

MESSINA – All’indomani della triste scomparsa dell’immenso campione Igor Protti, il Cinema Lux di Messina, in collaborazione con i produttori (Bredenkeik) e distributori (PianoB), organizza una serata dedicata al mitico calciatore che ha indossato la gloriosa maglia del Messina dal 1989 al 1992 con la proiezione del film documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio” diretto da Luca Dal Canto.

Il costo del biglietto è di 3,50 euro e una parte dell’incasso sarà devoluta in beneficenza al reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, in accordo con la famiglia di Igor. Anche per questo motivo, il Cinema Lux, Bredenkeik e PianoB invitano tutta la cittadinanza messinese a partecipare alla proiezione per ricordare e onorare al meglio il grande Igor Protti nella serata di giovedì 2 luglio ore 21 al Cinema Lux di Messina.

Protti e Messina

Igor Protti è sempre rimasto molto legato alla città siciliana. La pellicola era già stata presentata al Lux lo scorso 28 aprile, preceduta da un videomessaggio dello stesso Igor Protti – già purtroppo provato dalla malattia scoperta nel giugno 2025 – che voleva salutare la città e i tifosi che ancora oggi ricordano le gesta e le reti dell’attaccante riminese.

“Quando Igor ci parlava di Messina i suoi occhi brillavano sempre di gioia – racconta il regista del film – e ho capito che quella città di mare, sanguigna e passionale, gli aveva dato, pur giovane, emozioni inimmaginabili. I suoi racconti finivano sempre per descriverci l’imponenza dello stadio Celeste con il tifo giallorosso – dagli spalti e dai balconi dei palazzi adiacenti – che faceva letteralmente tremare il terreno.”

Igor. L’eroe romantico del calcio

Il film, presentato in anteprima assoluta al Bif&st 2026, è reduce dal successo del tour distributivo nelle sale italiane e, attraverso l’incredibile umanità di Igor, rievoca il calcio degli anni 90, il calcio dei campioni che spesso sembravano mitici eroi greci o carismatici personaggi byroniani volti verso il sublime, in soccorso dei più deboli, in questo caso le squadre di provincia.

“Igor. L’eroe romantico del calcio” racconta l’affascinante figura dell’attaccante diventato il simbolo di Messina, Bari e Livorno, partendo dai suoi successi sportivi per analizzarne al tempo stesso l’aspetto umano e “romantico”, come simbolo di un calcio e di un’Italia che non esistono più. E inoltre, vista la vicenda umana e sportiva del campione, anche come simbolo e modello per le nuove generazioni.