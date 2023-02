Fa irruzione nella scuola e porta via computer, videocamere e palmari: 18enne ai domiciliari - Tempostretto

Il giovane è stato notato dai poliziotti di notte con un sacco in centro a S. Agata Militello. Dentro c'era la refurtiva. Adesso si cercano i complici

S. AGATA DI MILITELLO – Un diciottenne santagatese si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato apparecchiature elettroniche all’Istituto comprensivo “Cesareo”: computer portatili, videocamere palmari, pen-drive, termometri digitali ed altri accessori elettrici. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza in esecuzione di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti. L’accusa è di furto aggravato in concorso con altre persone in corso di identificazione. Secondo le prime risultanze investigative, il diciottenne – aiutato dai complici – dopo aver scavalcato il cancello che delimita l’area d’ingresso dell’Istituto comprensivo “Cesareo” di Sant’Agata di Militello, una volta rotto il vetro di una finestra del piano terra, di notte, si è introdotto all’interno della scuola portando via diversi accessori elettrici.

La condotta tenuta è stata aggravata dall’aver usato violenza sulle cose, ossia aver danneggiato la finestra dell’istituto, forzato la porta d’ingresso della sala informatica ed anche dall’essersi impossessato di cose custodite in un istituto pubblico, approfittando “di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa del personale scolastico”.

L’attività investigativa che, in breve tempo, ha portato all’emissione della misura cautelare eseguita, ha preso spunto da un intervento eseguito la notte tra il 22 e il 23 gennaio scorso, quando gli agenti delle volanti del Commissariato hanno sorpreso il giovane mentre percorreva le vie del centro di Sant’Agata di Militello, con un sacco sulle spalle. Accorgendosi del passaggio dei poliziotti, il giovane ha nascosto il sacco tra alcune auto in sosta e si è allontanato con passo spedito. E’ stato seguito per essere poi identificato. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza e sul suo comportamento, ha detto agli agenti di aver abbandonato il sacco in strada in quanto conteneva della spazzatura della quale si doveva disfare per conto di un suo amico.

Gli agenti, però, sono riusciti a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto, essendo apposte sul pc e sulla videocamera le etichette riconducibili all’Istituto scolastico “Cesareo” di Sant’Agata di Militello, distante qualche centinaia di metri dal luogo in cui il diciottenne è stato notato e controllato. Pertanto, hanno proceduto, al sequestro del materiale rubato.

Dai successivi approfondimenti, gli agenti hanno avuto la conferma che la refurtiva era proveniente proprio dal furto commesso a scuola, constatando il danneggiamento degli infissi, rilevando le tracce lasciate dagli autori e raccogliendo diversi indizi utili anche per l’individuazione dei complici del giovane arrestato.

Lo stesso pomeriggio, personale dell’istituto scolastico ha rinvenuto nei pressi del cancello d’ingresso altra parte della refurtiva, riposta all’interno di una busta della spesa. Anche in questo caso si trattava di un pc portatile, alcune casse acustiche ed un termometro ad infrarossi: quanto ritrovato è stato sottoposto agli accertamenti degli investigatori, con lo stesso esito.